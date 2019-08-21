你敢游嗎？604公尺高的「懸空透明泳池」挑戰膽量　宛如漂浮在壯闊峽灣上

先前介紹過倫敦將打造全球首座的「360°無邊際透明泳池」，被不少人列入人生清單中，喜歡挑戰極限的人，要再把這座「懸空透明泳池」再加入了！因為將建造於海拔604公尺高的峽灣，讓人宛如漂浮在壯闊山脈上，絕對是永生難忘的極致體驗。

由土耳其建築設計工作室Hayri Atak Architectural Design Studio提出構想，將在挪威西南部的聖壇岩Preikestolen上，建造一間全新的精品酒店。頂層甲板是觀景平台，預計將會有9間套房，並分為三層、分別嵌入岩壁之中，每一層都會有凸出的陽台設計，能夠飽覽鬼斧神工的大自然美景。

而在最底層，同樣設有觀景台外，便是最具需要膽量才能享受的「懸空透明泳池」，狹長形泳池是從懸崖往外延伸出去，加上以透明玻璃打造，游泳同時，便能將美到令人屏息的呂瑟峽灣Lysefjord盡收眼底。

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創辦人Hayri Atak想重現「生活在邊緣並超越邊緣」的想法，於是有了這座專為充滿冒險精神的旅客而生的酒店概念。只不過目前都還在前期的構想、設計階段，想體驗的人，不妨從現在開始存錢，等待它的到來吧！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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