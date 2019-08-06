安格斯12星座一周運勢8/5-8/11　水逆浩劫已過！金牛漸入佳境、獅子顏值爆增

牡羊 3.21~4.20

受惠於金星在愛情宮的庇佑，本週羊座感情順風順水，能有極大的正能量，不妨鼓起勇氣主動為自己爭取幸福，已有對象者適合在此時培養感情，或是溝通磨合。最近因工作或興趣上認識的對象，極有發展的可能。工作上運勢平平，與合作已久的夥伴能在共事過程中愈來愈有默契，只是過度高調，很可能會得罪別人，最好還是把姿態擺低。

金牛 4.21~5.20

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這週的牛座表現慢慢漸入佳境哦！特別是工作上討厭的催狂魔慢慢遠離，你將慢慢拿回主控權，可以開始用你熟悉的步調前進，如果有空檔，也不妨沉澱一下，好好思考計劃自己接下來想做的事，釐清自己的方向。關於愛情的消息將從遠方捎來，不妨注意一下最近和你突然搭上線的朋友，也許將能為單身的牛兒帶來一絲戀愛曙光。

雙子 5.21~6.20

在金星的推波下，本週雙子感情姻緣走勢強，正在愛情中長跑的人，會有想定下來的衝動，起伏不定的運勢波動將慢慢轉向穩定。工作方面某些意料外的小事讓你進度卡了一波，需要多點細心一步步的拆解麻煩，慢慢來比較快。此外，來自同儕的壓力可能讓你喘不過氣，最近朋友間的紛擾能閃就閃，才能逃避掉此時可能遇見的壓力。

巨蟹 6.21~7.21

夏日的熱浪狠狠打壞了蟹座各種玩耍的熱情，本週開始人際活動一直有減少的趨勢，可能是因為你並不太喜歡和不熟的人互動，和家人相處也要小心衝突，小小的不耐煩都可能引發一場口舌大亂鬥，建議你有空還是多找些志同道合的朋友，多做些讓自己開始的事，像是學學料理、到處嘗美食等，用歡喜心平平安安度過這一夏。

獅子 7.22~8.22

獅座的熱力持續放送，在這個夏天裡顯得異常神采飛揚，特別是這週的你顏值爆增，適合好好打扮自己，無論在工作或是交際上，若能拿出自信發表自己的想法或意見，你將能成為亮眼的聚焦點。感情中還單身的人，就算此刻沒有太多來電的感覺，對方也將是未來與你互動甚多的重要友人。有對象的與情人來個小旅行會很幸福喔！

處女 8.23~9.22

隨著水星的引導，內心的方向與想法愈來愈明，之前在處女座心中猶豫不決的煩心事，將自本週開始得到明確的指引，最近的處女座也很適合開始一個計劃為自己醞釀機會，做好準備，只要低調朝著方向前進，多半能有不錯的結果。感情方面則是全力行動的好時機，如果有小小阻礙也不用擔心，只要按步就班就能排除麻煩。

天秤 9.23~10.22

雖然天秤座一直是朋友圈中不可少的靈魂人物，但不可避免的隨著金星的位移，近期似乎有愈來愈宅的趨勢，就算朋友們向你招手，你也懶洋洋的少了那一點熱情，反倒是來自情人或異性的關心讓你難以抗拒，這週的你如果沒有Focus在自己，那麼重點不是在家人就是在情人身上，對工作課業或錢財暫時沒有太多心思。

天蠍 10.23~11.22

本週隨著幾顆行星位移，天蠍優勢不再持續，節奏有突然慢下來的趨勢，連帶愛情的雷達也慢了好幾拍，對於有心人士的暗示老是聽不懂，很可能急壞了身邊朋友，桃花開的十分旺盛，許多公眾場合下你的言行都有人默默注目著，敏銳點就能接收到異性的訊息喔～只是工作上有些粗心大意，沒注意到的細節很可能引發大出包。

射手 11.23~12.21

驛馬星動的近期裡，對射手最有利的莫過於遠遊！此時遠方能為你帶來好運氣，不妨藉著出差名義外出透透氣，或者與姐妹或情人相約出去黑皮，無論去海邊踏浪玩水，還是去大型商城逛逛，都能釋放潛藏於心中的壓力，小小的放鬆都能獲得大大的充電，就算會花點小錢也值得，存錢省錢計畫難以執行不如先擱置。

魔羯 12.22~1.19

歷經水逆浩劫，魔羯本週似乎還沒有完全回神，忘東忘西的症頭還是讓你工作上惹上不少麻煩，不過這週魔羯們屬於妳們的善良力大增，人氣增強，能頭頭是道分析姐妹淘糾結的煩惱，只是別人的事很在行，自己的感情事卻束手無策，單身者可能一直抓不到心上人的想法，而有對象者和情人溝通有點落差，反而需要好姐妹幫你拿主意。

水瓶 1.20~2.18

「頭過身就過」這是本週給水瓶的一句忠告，卡在瓶子心頭擔心的事情很多，有時生活太過緊繃的結果，很可能影響你的健康和膚質，連帶的連異性緣、同性緣也下降，最好能找個機會好好的放鬆自己，像是和朋友聚會或出遊，只要暫時忘記那些讓你擔憂的問題就能幫助減輕壓力。工作上仍有許多瑣碎的麻煩，要小心處理。

雙魚 2.19~3.20

本週魚座奴僕宮位中金星閃耀，適合呼朋引伴發揮影響力，也是人際關係大躍進的顛峰期，此時各式邀約、活動非常多，需要好好安排自己的時間，工作上也像是多頭馬車不斷邁進，雖然累卻能讓你收穫滿滿。只是人際間的來往讓你免不了有些分身乏術，對於感情有些疏忽鬆散難以分神，多半以原地踏步作收。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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