麥當勞坦承紙吸管更難回收　5萬人連署要求換回塑膠製

▲麥當勞5日承認塑膠吸管比紙吸管更容易回收 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳宥芯／綜合報導

麥當勞5日承認，去年推出的新型紙吸管因為不容易回收，所以應該丟入一般垃圾，而先前的塑膠吸管反而還可以回收。但目前英國和愛爾蘭共有1,361間麥當勞門市已全面採用紙吸管，因此事件發生後，至今已經有超過5萬個簽名連署要換回舊吸管。

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據BBC報導，麥當勞發言人表示，由於顧客的反饋，所以加強製作紙吸管的材質，但儘管原物料是可以回收的，目前的厚度還是很難處理。此外，麥當勞在2018年6月要推出紙吸管時就曾表示，此決定是為了更廣泛進行環保而努力的一部分。

麥當勞廢物解決方案供應商則表示，目前正在努力尋找紙吸管的解決方案，但目前最好的建議，便是暫時先丟入一般垃圾。對此，麥當勞也不斷強調，自家速食店的垃圾並不會用於填埋，而是會用在生產能源上。不過，由於紙吸管在先前就已經不受民眾歡迎，因此當麥當勞承認不能回收時，許多民眾便要求換回塑膠吸管，至今也已經有超過5萬人簽名在進行連署。

雖然塑膠吸管可以回收，但大多數都是由塑膠材料製成，如聚丙烯和聚苯乙烯，除非經過特殊處理，否則需要經過數百年才能被大自然分解，所以英國政府早就開始進行2020年前禁用塑膠吸管的政策，並鼓勵連鎖店家改用其他環保材質的吸管。