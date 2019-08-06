美韓聯合軍演不停　北韓爆氣：絕對讓他們付出慘痛代價！

▲北韓2日在金正恩主導之下發射飛行物，6日清晨度發射。（圖／朝鮮中央電視台）

記者陳亭伃／綜合報導

北韓近期動作頻頻，不僅國際緊張觀望，6日又有消息指出，北韓清晨黃海南道（South Hwanghae）向東部海域發射兩枚不明飛行物，這是自上月25日以來，北韓13天內第四度發射飛行器，南韓與美方也高度關注。據悉北韓因為不滿南韓、美軍軍演，因此做為憤怒的回應。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，北韓表示，美國與南韓的軍事演習就是「公然違反」讓朝鮮半島走向和平的協議，政治意志缺乏，對於改善關係上也沒有誠意。即便美國總統川普7月份曾和北韓領導人金正恩在板門店一聚，但似乎對於美朝關係並沒有大的進展。

一年來雙方隔空嗆聲，最終看似將要坐上談判桌，卻因美國與南韓聯合軍演，讓北韓不滿。北韓外交部發言人表示，「儘管我們一再僅告，美國與南韓當局還是展開演習，這對朝鮮半島的和平並沒有幫助。」此外更提到，若美韓雙方持續演續，那麼「核子會談」恐怕就會生變。

北韓發言人提到，聯合軍研究是證明，美國與南韓完全沒有政治意志，也沒有想要落實改善朝鮮民主主義人民共和國與美國關係及南北韓關係的聯合聲明，心態還是將北韓當作敵人。

「如果美國與南韓持續忽視北韓的警告，平壤可能就會以新的方式表達訴求，甚至讓他們付出慘痛的代價」北韓發言人最後說出重話。