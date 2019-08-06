外出工作沒留食物…2兒餓到吃罐頭　老媽延長線當鞭子狂抽

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

美國佛羅里達州31歲的母親泰勒被指控虐待兒童，今年5月24日她外出工作，將6歲、9歲的兒子留在家中，孩子們因為肚子餓吃掉餃子罐頭，她卻氣到拿延長線鞭打屁股和大腿。消息傳開後，當地網友紛紛在相關新聞底下留言痛批，「這根本不配當媽媽」、「至少要留點食物給孩子們吃吧」。

請繼續往下閱讀...

根據《Local10.com》報導，泰勒（Latamara Taylor）5月24日外出上班時，兩個兒子因為肚子很餓，打電話想問媽媽家裡有沒有什麼東西可以吃，但都沒有人接聽，兄弟倆實在餓得受不了，這才打開一罐義大利餃的罐頭來吃。

▲小兄弟被留在家中，因為肚子餓才會開罐頭來吃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

沒想到泰勒下班回家，看到餃子罐頭被吃光，氣得抓起一旁的延長線當成鞭子，狠狠抽打孩子們的臀部以及大腿，留下許多明顯的傷痕，事後也沒有帶他們去看醫生或是擦藥治療，甚至乾脆丟到親友家中不管。

邁阿密警方獲報後，迅速依虐待、忽視兒童等罪逮捕泰勒。美國網友們看完相關新聞報導大多也覺得很生氣，紛紛留言痛罵泰勒不適合當母親，「去工作至少也要留點食物給孩子們吃啊」、「誇張」、「這媽媽是單親嗎？爸爸應該也要負擔點責任吧」。

▼泰勒一氣之下拿起延長線抽打兒子。（示意圖／ETtoday資料照）