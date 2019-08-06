「穿O液內褲會懷孕？」老翁自揭猥褻親舔　爆女兒嗜看AV…藏250支！

▲馬來西亞色父猥褻女兒，射精在女兒內褲上。（圖／翻攝自Facebook／Syed Azmi）

記者林瑩真／綜合外電報導

馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）一名色父在社工的追問下，承認自己每天都會親舔女兒內褲，並詢問「穿上有精液的內褲會懷孕嗎？」間接暴露自己猥褻行為，因此被揭發，準備接受醫療協助。

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社工賽阿茲米（Syed Azmi）在臉書公布此案例，一名老翁2日來電詢問性關係疑問，「14歲女兒內褲沾染著液體，是正常現象嗎？」賽阿茲米不明所以，老翁表示，因為老婆工作繁忙，無法應付自己一天需要3次的旺盛性慾，所以才會每天「查看」女兒內褲。

在賽阿茲米繼續追問下，老翁才坦承自己習慣每天親吻及舔女兒內褲，但女兒從未受脅迫，都是自願拿內褲出來，「有時還問我為什麼不跟她拿內褲」，加上女兒睡褲經常濕，手機裡還藏有250支色情影片，因此相信女兒也像他一樣嗜看色情片。

老翁更變本加厲，詢問「若女兒穿上沾有父親精液的內褲，是否會懷孕？」說自己自慰後，會將精液留在女兒內褲上，讓女兒看到覺得很驕傲。賽阿茲米認為，老翁恐怕需要醫療協助來糾正行為，也不排除利用宗教、齋戒等方式，幫助老翁改善色情片上癮的問題。