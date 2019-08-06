27歲女「下體藏毒」闖海關　被抓急辯：不知道誰忘在裡面

▲泰國一名女子在下體藏著毒品，想要闖海關。（圖／翻攝自中國報）

記者吳美依／綜合報導

泰國一名27歲的女子4日從柬埔寨回國，由於雙眼通紅，精神恍惚，通過海關時被要求停下來接受檢查。她一聽見立刻情緒激昂地破口大罵，下體卻被搜出一包夾鏈袋，裡頭裝著0.808公克的冰毒，著急解釋，「我不知道是誰『忘』在裡面的！」

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根據《中國報》報導，女子在陰道裡塞了一包透明夾鏈袋，裡面裝著0.808公克的冰毒（Methamphetamine），還用衛生紙小心翼翼地包裹住，被發現後大聲辯駁，「我不知道是誰『忘』在裡面的！」她偵訊時依然繼續大吵大鬧，直到警方從車內搜出吸食工具，才承認的確有吸毒。

泰國沙繳府（Sa Kaeo）海關表示，這名旅客身穿黑衣與牛仔褲，但是雙眼異常發紅，符合吸毒的典型特徵，於是要求搜身。女子一聽見要被檢查立刻抓狂，歇斯底里地辱罵工作人員，還趁著沒人看見時開溜，逃到附近的停車場想要躲起來，讓2名女警疲於奔命，花了1個多小時才抓到毒蟲。

根據了解，這名女子在柬埔寨西北部波別（Poipet）地區的一家彩券行工作，在下體藏著毒品，想要從沙繳府「勇闖入境」。海關形容，女子激烈反抗的行為，就像是「嗑藥過度」，警方後來也協助追查到吸食證據，目前已將犯人逮捕送辦。