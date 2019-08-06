萬年重考、求職碰壁！日男蹲家裡30年　雙親離世…活活餓死家中

記者林瑩真／編譯

日本政府日前公布，國內繭居族（ひきこもり）人數高達61萬人，且年齡持續增長，然而當高齡雙親死亡後，剩下的繭居族孩子又該如何呢？近來日本一名56歲中年男子就因為長期待在家裡，無法獨立養活自己，在父母過世後，也餓死家中。

日本NHK電視台節目「クローズアップ現代＋」為繭居族製作專題報導，關注這些未能找到工作、從此蹲在家中啃老至50歲的繭居族，他們全靠80歲高齡的父母親養活，也形成「8050現象」。

請繼續往下閱讀...

節目隨著社工觀察一名56歲男子伸一，自從10年前父母親過世後，伸一不找工作、不出家門，就靠父母親留下的錢過活。只是他早已瘦得全身皮包骨、身體虛弱，但當社工詢問近況，伸一卻禮貌又疏遠的回應「不要緊」，徹底拒絕他人的關心。

當時鄰居坦言，伸一若持續同樣的生活，很快就會死去，誰料10天後，伸一真的死於家中，死因是「營養失調」。伸一的弟弟二郎得知消息，前往家中處理後事，在整理遺物時發現，伸一有好好將父母存款記帳下來，推算自己的生活費。

【再放送あります】

クローズアップ現代＋では、今週放送した中から、皆さんの関心の高かった１本を再放送。



きょう深夜1時40分［総合］（予定）。



今週はこちら↓↓↓ #クロ現プラス https://t.co/Aq4eVHxEZl

二郎表示，哥哥自從大學失利後，就成了萬年重考生，但卻幾年下來也沒能成功，放棄就學直接找工作又不順利，從此變成繭居族靠爸媽養。

而爸爸的日記中，則將伸一變成繭居族的過程記錄下來，「最近都沒有跟伸一一起吃飯，果然是在意沒工作的事嗎」、「晚飯後又跟伸一吵架了，知道他不想聽工作的事，還是不自覺提了」。之後家庭關係變差，父親癌症末期，媽媽罹患健忘症，即使如此，仍要養著繭居的伸一，「如果有天我病倒了，這個家會變得怎麼樣呢？」

區公所表示，其實他們早就關注伸一長達1個半月，知道伸一繭居了近30年，但因為安置手續有限制，若伸一本人沒有意願，在未出事的情況下，他們沒有辦法將伸一強制送醫，也對伸一的案例相當難過，「很後悔我們的處理腳步太遲了」。