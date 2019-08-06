踩不死「蟑螂機器人」問世！重量不到0.1g可承載60Kg...將用於救援任務

▲蟑螂機器人未來將用於救援任務上。（圖／翻攝自UC Berkeley官網）



實習記者賴韻如／綜合報導

蟑螂是許多人的夢魘，其旺盛的生命力，更是令人頭痛。不過，美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的研究人員，近期研發出一款蟑螂大小的「機器人」，無論是體積、靈敏度以及速度都有如真實的「蟑螂」，且充分顯現蟑螂打不死的特性，未來將用於搜索及「救援」的任務。

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據Science Daily報導，該研究發表於7月31日出刊的《科學機器人學》（Science Robotics）雜誌上。擔任研究人員的加州大學柏克萊分校機械工程教授林立維（Liwei Lin）表示，「大多數這種小規模的機器人都非常脆弱，如果你踩到它們，幾乎會整個摧毀，於是我們使用了具彈性，以及最薄的材料來製作，就不用擔心會被壓扁。」

擔任共同研究人員的中國電子科技大學助理教授吳義川（Yichuan Wu）則表示，研究蟑螂型機器人，絕對不是為了要嚇人，而是當地震等災難發生時，大型機器或是大型犬很難在這種情況下找到受困者，「因此，我們需要一個靈活且堅固的小型機器人。」他補充，像這樣小型又耐用的機器人，在搜索、救援任務中是非常有利的，可以到達那種救援犬、救援人員、救援車難以到達的小角落，或是處於高危險性的地方。

報導中指出，該機器人的大小就就如一張郵票，由聚偏二氟乙烯（PVDF）的壓電材料薄片所製成，這種壓電材料非常獨特，只要向它們施加電壓，材料就會自動膨脹或收縮。研究人員將PVDF塗在一層彈性聚合物上，使整個材料彎曲，然後再替它加上一條前腿，當材料在電場下彎曲或伸直時，會以「跳躍方式」推動機器人向前。

▲蟑螂機器人大小如郵票。（圖／翻攝自UC Berkeley官網）



這種蟑螂機器人具有一些非凡的能力，它每秒移動速度為其身長的20倍，速度好比一般蟑螂。據悉，這是目前昆蟲級機器人中，速度最快的，且它還可以穿過管子、爬上斜坡、承載小負荷物品，例如花生。

然而，令人印象最深刻的還是，這個重量不到0.1克的機器人，竟可承受大約60公斤的壓力，約為一位普通人的重量。林立維表示，「打不死蟑螂可形容蟑螂旺盛的生命力，當時研究人員用力踩著這個機器人，它仍然繼續運作，因此，在特定情況下，它的「生命力」與蟑螂非常相似。