獵豔50女毀譽…《五體不滿足》乙武洋匡自曝分身　「連牙齒都超像」

記者林瑩真／編譯

日本作家乙武洋匡因自傳《五體不滿足》而知名，但2016年3月卻爆出軌5女的醜聞，一度傳出獵豔50女，震驚社會。如今，乙武洋匡在個人Instagram上，公開了雙胞胎兄弟的合照。

「和雙胞胎兄弟重逢了！」從乙武洋匡PO出的照片中，在他身旁的白衣男子與他有著幾乎一模一樣的長相，包括旁分的黑髮、細框眼鏡、碩大的鼻子，甚至是稍微不齊的牙齒，不特別辨認，或許真的會以為2人是雙胞胎兄弟。

双子の弟と再会しました！！ …というのは冗談ですが、自分たちでも双子ではないかと思うほどのソックリさんにお会いすることができました。 めちゃくちゃ似てませんか！？ #乙武洋匡 #そっくりさん #うりふたつ #双子疑惑 #生き別れの双子説 #会えてよかった

請繼續往下閱讀...

乙武洋匡（Hirotada Ototake）（@ototake_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 4 日 上午 6:38 張貼

不過乙武洋匡隨後表示，其實這是開玩笑的，只是遇到了一名長相相似的人，「我們自己都覺得『不是雙胞胎嗎？』的程度」，並詢問大家是不是真的非常相像。

發文僅一天，很快就吸引近3000讚，網友們也紛紛回應「我真的以為是兄弟」、「真的沒有血緣關係嗎」、「還以為是合成呢」、「絕對會搞混的啦」、「這個宛如奇蹟般的相似啊」、「光看臉的話真的不知道不是同一人」、「連牙齒的排列都超像」。