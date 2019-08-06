冰蓋融化海平面上升0.5公釐　7月成全球史上最熱

▲世界各地頻傳高溫破紀錄消息。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

全球溫度持續升溫，根據世界氣象組織（WMO）的數據顯示，今年7月的溫度已取代2016年同月溫度，打破歷史紀錄成為有史以來最熱的月份。除此之外，2019年6月也打破世界各地的溫度紀錄，成為有史以來最熱的6月。

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根據外媒報導，歐盟哥白尼氣候變化計劃分析了全球各地的溫度數據，全球各地7月的溫度比1981-2010年的平均溫度高出0.56度，也比2016年7月高了0.04度。在2016年7月全球氣溫受到「聖嬰現象」的影響，導致氣溫升高，但今年是受到熱帶太平洋東部水域異常變暖。

聯合國秘書長安東尼奧‧古特雷斯（Antonio Guterres）表示，「2015年至2019年期間成為有史以來最熱的5年，光是2019年，各國的氣溫紀錄都被打破，如果不對氣候變化採取行動，這些極端天氣只是冰山一角」。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）提及，今年7月，格陵蘭的冰蓋融化，向北大西洋注入1970公噸的水，全世界海平面瞬間成長0.5公釐。各地氣候高溫持續攀升，法國在7月25日溫度高達42.6度，荷蘭出現75年以來最熱的溫度40度，加拿大紐納武特地區也創下21度的歷史新高。