在「得來速車道」可使用手機？兩方掀論戰　警察給正解…65%網友全答錯

▲在得來速使用手機同樣違法。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張方瑀／綜合報導

根據台灣的法律規定，在騎車或開車時「手持」電話使用，可以開罰1000至3000元罰鍰，那如果是在得來速的車道上，使用行動支付結帳呢？澳洲警局日前在官方臉書舉辦了投票，有65%的民眾認為這並不違法，但這個答案是錯的！澳洲警方解釋，在得來速的車道上使用行動支付同樣違法，必須繳交484澳幣的罰款並扣交通點數4點，但若是關掉引擎則沒有違規。

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澳洲維多利亞警局（Victoria Police）2日在臉書舉辦「在得來速車道上，可以使用行動支付嗎？」的投票活動，吸引超過5萬3000人參與，截至6日共有65%的民眾認為可以，但警方立刻在底下回文公布正解，這題的答案應該是「不行」。警方解釋，在開車時使用手持電話屬於違法行為．將被處484澳幣（約新台幣1萬382元）的罰款並扣交通點數4點，如果必須使用行動支付，請先拉上煞車、關掉引擎，才能避免被認為是在開車。

▲有65%的民眾不清楚這項規定。（圖／翻攝自Facebook／Victoria Police）



但有不少網友認為，這樣子的規定太荒謬，「意思是我在等紅燈時關掉引擎，同樣可以用手機嗎」、「連這個都要規定，請問警察是保母嗎」、「很明顯地，法律跟不上科技的腳步」、「拿手機付錢是違法的，但用雙手拿食物是合法的」。不過也有些人力挺警察，認為只要是在道路上，都該遵守道路使用規則，「你也不想被後面分心的人撞上吧！」

澳洲新南威爾士（New South Wales）交通部發言人指出，手機的使用規則適用於所有道路，「所謂道路意旨開放給市民駕駛、停車的地方，因此也包含得來速。」當地警察也表示，如果想要在車內用手機，請務必讓車子保持「無法自行移動」的狀態。