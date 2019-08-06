俄州槍手周末血洗酒吧9死「6人是非裔族群」　警：尚未發現種族犯案動機

▲俄亥俄州一間酒吧4日凌晨發生槍擊，9人死亡。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國俄亥俄州代頓鎮（Dayton）4日凌晨傳出槍擊，造成9死26傷；24歲的白人槍手貝茲（Connor Betts）也在犯案後不久，被趕來的巡邏員警擊斃。警方最新調查進度指出，尚未有任何證據顯示貝茲的作案動機與種族仇恨有關。

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綜合外電報導，岱頓（Dayton）警察局長拜賀（Richard Biehl）於當地時間5日召開記者會，他說明警方尚未過濾所有證據，而最新的調查進度當中「並未發現有跡象顯示，作案動機與種族有關。」然而基於貝茲是白人身分，殺害的9人中有6人屬非裔族群，因此拜賀認為，目前要排除種族仇恨的影響還為時過早，要等到過濾完所有可能證據後，才能正式排除此項犯案動機。

▲ 監視器畫面顯示，貝茲靠近酒吧門口。（圖／路透）

目前警方能夠掌握的是貝茲早在高中就興起殺人慾望。貝茲的高中同學在槍擊案發後指出，他高中時曾因為針對班上同學編列「性侵名單」遭到停學，復學後又因在廁所被人發現一份「獵殺名單」而再度被逐區校園；一名與貝布魯克高中學生同名的網友4日在推特提到，「這名槍手在高中就曾經出事，本來應該可以阻止他拿到武器的，這是場100%可以避免的悲劇。」

槍擊案於當地時間4日凌晨1時許，發生在鎮上鬧區的「Ned Peppers」酒吧外。當時酒吧才剛剛結束營業，裡外仍聚集許多民眾，配備防彈背心及防噪音耳罩的貝茲，拿著一把配備高容量彈匣的來福槍，內裝有大約100發「點223口徑雷明頓彈」，朝酒吧內掃射。

▲▼貝茲當晚共發射41發子彈，殺害的9人當中有6人屬於非裔族群。（圖／路透社）

拜賀（Richard Biehl）於前次的記者會上表示，巡邏員警聽到好幾聲槍響，並看到有大批民眾在驚慌逃竄，便立即前去支援。貝茲在員警抵達前已經開了至少10幾槍，大約30秒後，員警就將槍手擊斃。拜賀說，貝茲在現場實際擊發41科子彈，但由於他配備的是高容量彈匣，若警方在一分鐘內沒有開槍將他擊斃的話，他可能會在凶案現場發射至少250發子彈，而和貝茲駁火的6名員警總共開出65槍。

拜賀表示，這起槍擊共造成9人死亡，年紀最小的就是槍手22歲的妹妹梅根，最大的為57歲。在當天傍晚，梅根、貝茲以及另一名朋友三人一起搭車到附近，隨後梅根就跟哥哥分開，警方目前正在調查這段時間貝茲去了哪裡，開槍的動機是什麼，以及貝茲兄妹平時相處的狀況。