渣父偷罕病兒醫藥費500萬　爽住5星級奢華飯店「買名錶玩女人」

▲巴西爸爸挪用兒子醫藥費，住五星級飯店吸毒享樂。（圖／翻攝自Mirror）

記者錢玉紘／綜合報導

巴西一名「吃軟飯」老爸日前挪用自己患有罕見疾病兒子的醫療基金，拿著這筆錢去住五星級飯店，大買名牌貨，甚至還叫了許多妓女同樂，前後共花掉了約13萬英鎊（台幣509萬），這些錢原先都是要給兒子買藥物治並用的，目前他已經被以多項詐欺罪名起訴。



綜合外媒報導，37歲的馬泰斯（Mateus Alves）與妻子卡琳（Karine）育有2子，其中1歲7個月的小兒子喬米格爾（João Miguel）患有罕見的脊髓性肌肉萎縮症（spinal muscular atrophy，簡稱SMA），而治療用的藥物Spinraza。每一劑要價8.1萬英鎊（約317萬元台幣），喬米格爾總共需要6輪的注射療程。

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因此，好心的親友們也幫喬米格爾募得了大約21.6萬英鎊（約台幣846萬元）的醫藥費，用來購買昂貴的注射藥物。但沒想到，兒子與老婆辛苦與病魔掙扎的同時，身為爸爸的馬泰斯竟拿兒子的救命錢到處揮霍。

卡琳提到，他們夫妻倆把募得的錢分成4個帳戶，每人各管理兩個，一開始丈夫對兒子展現滿滿父愛，也盡心照顧，但是到了今年5月，馬泰斯開始出現許多奇怪的行為，丈夫表示要去參加新保全工作的「安全訓練營」，便離開家到了巴西美景市（Belo Horizonte），之後就變得越來越難聯絡，到了6月，卡琳開始懷疑丈夫以她的名義，在未經她授權的狀況下，從銀行帳戶中偷走錢。

▲卡琳指出，原本丈夫對兒子展現滿滿父愛，也一直盡心照顧，更幫忙募款。（圖／翻攝自Mirror）

卡琳發現異樣後報警，並聲請保護令，拒絕讓丈夫接近她和孩子。警察在7月22日時，於薩爾瓦多市一間豪華飯店內逮捕了馬泰斯，調查發現，他疑似拿了妻子的護照，透過網路把錢轉帳到自己的戶頭，過著奢華的生活，已經在這間五星級旅館住超過一個月了。



馬泰斯聲稱，他把錢都花在叫女人、喝酒和吸毒上面，並聲稱自己是因為被毒販勒索，才會一直偷拿錢，但警方調查後發現並沒有勒索一事。馬泰斯還投資了一間薩爾瓦多市的妓院，成為合夥人，並負責召募妓女，成為皮條客，據了解，他打算租一間公寓，並把招募來的女性安置在那邊，這些女性工作完之後，馬泰斯就可以抽成。

警方表示，馬泰斯所住的飯店套房有一個專放進口酒的櫃子、用餐區、卡拉OK、可看色情片的電視，甚至還有一個鋼管舞池，房內也搜出昂貴名錶、珠寶、香水和設計師品牌服裝，再加上650元英鎊的現金以及毒品。另外，馬泰斯用手機拍下奢華生活，其中一段影片中，他坐在頂樓的豪華泳池裡說道，「我出身貧窮，但現在我再也不是了」。



許多親友看到消息後感到非常震驚，許多人指控覺得自己被欺騙與背叛，警方估計，馬太斯至少已經花掉了兒子救命基金中的13萬英鎊（約台幣509萬） 。這名父親被以多項詐欺罪名起訴，未來還可能加上拋棄妻兒的罪名，每一項都可能面臨最多5年的刑期。