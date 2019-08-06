2槍擊釀31死...川普嚴詞譴責「白人至上主義」！美媒罵：就是他帶頭的

▲川普針對連續兩起大型槍擊發表演說。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國上週末在不到24小時之內，連續發生兩起重大槍擊案，共造成31人死亡。美國總統川普5日在白宮受訪時也提到，「真正發動攻擊的不是槍枝，而是精神疾病以及仇恨」。同時他也表示，國家家應該要譴責種族歧視以及「白人至上主義」（white supremacy）。



兩起槍擊分別發生在德州艾爾帕索（El Paso）的沃爾瑪超市，以及俄亥俄州代頓市（Dayton）的酒吧外，分別造成22人以及9人死亡。其中，持槍掃射沃爾瑪超市的凶嫌克魯休斯（Patrick Crusius）自稱「白人至上主義者」，社群媒體上還有反移民言論，更疑似是川普的死忠支持者。

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川普日前表示白宮將會降半旗5天，哀悼這兩起悲劇中的罹難者。而在5日白宮發表簡短演說，他提到，「真正發動攻擊的不是槍枝，而是精神疾病以及仇恨」、「我們國家必須團結一致，並且發生譴責種族主義、偏見以及白人至上主義，這些險惡的意識型態必須消滅，仇恨在美國沒有容身之處，仇恨扭曲了心靈、吞噬了靈魂」。

▲掃射沃爾瑪超市，釀成22死的槍手克魯休斯，疑似川普支持者。（合成圖／達志影像／美聯社）

▲闖入俄亥俄州酒吧的槍手貝茲（Connor Betts），射殺了9人，包含自己親妹妹，已當場被擊斃，暫排除有種族仇恨動機。（圖／路透）



川普表示已指示FBI將這起事件定調為「仇恨犯罪」以及「本土恐怖主義」（domestic terrorism），並且指示司法部提出立法，讓犯下這類罪行的凶嫌判處死刑。

川普也將矛頭指向精神疾病、暴力電玩網路對人民的影響，間接造成大規模的致命槍擊案，他認為美國需要改革精神疾病相關的法律，來判定有相關疾病或情緒問題的人，並且要跟社群媒體公司合作，找出潛在可能的槍手，「我們必須了解到，網路了提供一個危險的管道，讓這些不安的情緒更加激化，最後付諸行動。」

不過，川普在演說中把問題推給槍手的仇恨思想與精神疾病，聚焦在改革精神疾病相關法律，卻未提到槍枝管制的部分。





▲民眾到沃爾瑪超市外獻花致意。（圖／路透）



另外，多名民主黨候選人批評，川普才是種族歧視的帶頭者。參議員布克（Cory Booker）表示，「川普應該要為此負責，因為他激起了恐懼與仇恨」，家鄉在艾爾帕索的眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）也表示，他相信川普就是白人至上主義者，並以反移民言論製造更多分裂，「他是個公開的種族歧視者」。參議員桑德斯（Bernie Sanders）也呼籲，國家必須團結一致，對抗川普及其陣營激起的危險偏見文化。

《紐約時報》的一篇社論以「川普是白人至上主義者並啟發了恐怖主義」（Trump Is a White Nationalist Who Inspires Terrorism）為題，內文批評，川普的這番演說宛若為了政治目的的「讀稿機」，而且不久之後，川普就會再度用推特寫下帶有種族歧視意味的貼文，或是在集會中煽動沙文主義仇恨，「到時候大家就會知道，川普今天所說的這番話完全不夠，他自己煽動了右翼暴力，他的政府也完全沒有要打擊這種暴力的意思」。

CNN報導中也提到，FBI局長瑞伊（ Christopher Wray ）證實，該單位在過去9個月內已經逮捕了將近100起潛在的本土恐怖主義犯罪，而大多數涉及白人至上主義，瑞伊認為這對美國造成「持久且普遍性的威脅」。FBI的數據也顯示，在川普執政的第一年，仇恨犯罪的比例增加了17%。報導指出，「這些事件都並非空穴來風，雖然沒有人可以直接為別人的行為負責，但有很多跡象顯示，川普的言論無形間增加了仇恨的氛圍」。

「白人至上主義」（或譯「白人優越主義」）是一種種族主義的意識形態，主張白人種族裔優越於其他族裔。大眾普遍認為，白人優越主義與種族主義，特別是歧視非白人和反猶太主義有關連。

▼一個周末連續兩起大型槍擊案，白宮降半旗哀悼死者。（圖／路透）