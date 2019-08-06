陳冠希9萬排球寵女還不夠　入手LV跳繩

▲陳冠希曬新鮮貨，有Nike Air max 270 React鞋與LV跳繩。（圖／翻攝edcee3000 IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

陳冠希日前才送女兒Alaia要價89,500元的LV（Louis Vuitton，路易威登）排球，這回又曬新鮮貨，除了Nike Air max 270 React鞋搶鏡，網友的焦點全放在手柄以Monogram Eclipse帆布包覆手柄的LV跳繩，實在太狂啦！

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▲陳冠希送女兒Alaia要價89,500元的LV排球（上），一家三口和樂融融。

LV名為Christopher跳繩，訴求是一款可隨身攜帶的健身用具，從手柄的Monogram Eclipse圖案讓人一眼認出品牌，當然價格也屬精品級，定價21,800元；LV另一吸睛運動用品是James乒乓組合，當中兩個專業乒乓拍同樣附上Monogram Eclipse帆布製造的封套，並以特製盒子盛裝乒乓球。

▲LVChristopher（左）跳繩21,800元，LV James乒乓組合74,500元。

珠寶品牌Tiffany & Co.的生活精品系列，也推出乒乓球拍組，以Tiffany Blue色調皮革拍面搭配黑核桃木手柄，組合中附3顆乒乓球，在Tiffany廣告中常入鏡，充滿遊戲趣味。

▲Tiffany黑核桃木與皮革製桌球拍組合，25,500元。（圖／Tiffany提供）