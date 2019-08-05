23歲女車上生產！女嬰「24隻指頭」嚇壞醫護人員…外婆一看當場暈倒

▲23歲女孩在車上生產，沒想到女嬰的手、腳指讓外婆嚇壞。（圖／翻攝自《Khao Sod》，以下同）



記者柯振中／綜合報導

泰國春武里府日前發生一起車上接生女嬰，外婆卻暈倒的事件。當地救護隊指出，一名23歲的孕婦在卡車上臨盆，救護隊得知消息，立刻前往幫忙；雖然最後這名孕婦順利產下女嬰，但女嬰的手、腳都各有6根指頭，讓女嬰的外婆一看當場暈倒。

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據泰媒《KhaoSod》報導，一名23歲孕婦在泰國春武里府某停車場內臨盆，救護人員接獲報案後，立刻趕往現場，給這名孕婦幫助。經過20分鐘的努力，孕婦成功產下女嬰。

這名女嬰體重約2500公克，皮膚白皙，黑髮濃密，且出生後立刻嚎啕大哭，十分健康；不過，救護人員卻發現，這名女嬰手、腳各有6根指頭，總共24指。

▼女嬰的四肢都各有6指，總共24隻指頭。



救護人員隨後將孕婦、女嬰送往醫院，同時聯絡女嬰的外婆。外婆到場後，聽見孫女有24根指頭，當場情緒激動暈倒。

不過，外婆清醒後說明，她相當慶幸孫女安全出生，這已是她女兒產下的第3名孩童。外婆指出，四肢有6隻指頭可能是遺傳，因為自己的女兒出生時，四肢也各有6隻指頭。

▼外婆清醒後指出，女嬰有24指應該是遺傳。