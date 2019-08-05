體感降3度！6款「涼感保養」讓你戶外彷彿置身冷氣房

▲除了臉上抹的，身體也能用的涼感小物更加分。（圖／翻攝自IG/fallininm）

記者曾怡嘉 / 台北報導

外面太陽大的可怕，是時候得靠些特殊涼感小物降溫一下，女孩天氣熱若又遇上生理期報到，悶熱潮濕讓心情不美麗！精選5款冰涼保養，讓你清新一整天！

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肌研 白潤高效集中淡斑涼感精華露，500元。

每滴凝露都富含滿滿高純度傳明酸，添加雙重維他命，舒緩因日曬受刺激的肌膚，洗臉後只要一瓶，抑制黑還原白，幫助重現從肌底煥發的白皙光澤。

我的心機 極酵冷敷水凍膜，100ml，299元。

洗式凍膜快速將水潤淨膚精華滲透肌膚，同時幫助肌膚降溫、鎮靜，並使肌膚保持水嫩透亮光澤。凍膜延展性好易推勻，觸感輕盈不黏膩。

蘇菲清新涼感衛生棉（23cm），12片，99元。

舒適的微涼感受，能解救夏季生理期來時的悶熱感，是女孩的一大福音。

OKUDA 清涼舒緩足貼（16枚+4枚），390元。

凝膠狀貼布材質，清涼感覺可舒緩腿部足部疲累，搭配抬腿讓雙足漫步在雲雲端。

久光冷敷貼（超級酷涼）6片，149元。

10小時長效，除了大家熟知的退燒、運動傷害使用外，使用在消暑、提神效果也不賴。

酷比涼二合一 清新薄荷精油棒，2cc，69元。

傳承80多年泰國老祖宗天然消暑秘方，以獨特薄荷精油搭配尤加利樹精油及薰衣草調配而成，二合一貼心雙頭設計，前端散發沁涼薄荷味，後端精油可隨時塗抹。

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