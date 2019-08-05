染髮劑過敏！她臉痛爆「腫成3倍大」雙眼睜不開　怒喊：我像外星人

▲ 染髮過敏讓她變成外星人。（圖／翻攝自臉書／HSpotMedia）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國24歲女子史蒂芬（Steph O’Dell）2015年時正要為慶祝妹妹安柏（Amber）的18歲生日前往阿姆斯特丹旅遊，因此決定換個新的髮色。她沒有選擇在家自己動手，而是到當地一家沙龍染髮，沒想到卻因為對染劑過敏而暫時失明，整張臉腫脹成正常的3倍，「這太可怕了。我痛苦不堪，看起來像個外星人。我很幸運沒有更糟，以後再也不染髮了。」

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《太陽報》上月29日報導，史蒂芬是一名銷售協調人，10幾歲時便發現自己對染髮劑中一種常見的成份「對苯二胺」（PPD）過敏。她提到，「我總是會事先測試產品，15歲時測試一種染料，結果起了疹子。當時我發現自己對PPD過敏，所以從來沒染過頭髮。我也不能做海娜紋身，不能染眉。」

2015年6月史蒂芬20歲那年，她到米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）的一家沙龍染發，讓她的頭髮和接髮的部分可以自然相接。她說明，「我告訴造型師我對PPD過敏，也給她看之前起疹子的照片。她向我保證，這種染劑不會沾到我的頭皮，而且是有機的。她在我的手腕上做了貼片測試，我當時覺得有點怪，但沒有過敏反應，所以我很高興能夠染頭髮。」

兩周後，史蒂芬正式到沙龍染髮，「我對自己離開美容院時的樣子很滿意。」但當天稍晚，她的脖子開始發癢，才發現皮膚上留下一些染劑，趕緊擦乾淨後塗上止癢霜。隔天早上她和妹妹一同飛往阿姆斯特丹，沒想到晚上臉部開始腫脹，「我的眼鏡開始變緊，脖子好像著火了。隔天我的頭變得很巨大，一隻眼睛腫到只能閉上。太痛苦了，我的臉和頭又癢又緊。」

這對姊妹在父親的幫助之下買機票回到英國，但史蒂芬的雙眼都腫到看不清，「不管走到哪裡我都得緊緊抓住安柏，因為我看不見，真的很可怕。爸爸到機場接我們，直接帶我去了米爾頓凱恩斯醫院。護士很擔心我的呼吸，因為我的脖子腫了起來。我以為我要死了，或是得了恐慌症」，所幸在治療後逐漸恢復。