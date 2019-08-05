七夕備禮不用偷量戒圍　經典手鍊、耳環傳情最浪漫

▲周冬雨配搭多條Boucheron Serpent Boheme系列手鍊。（圖／Boucheron提供）

記者陳雅韻／台北報導

七夕情人節倒數，還沒為心愛的她備好禮物得加快腳步，不燒腦推薦是各大品牌經典系列手鍊、耳環或項鍊鍊墜，因為比起戒指較無尺寸的問題，不需偷偷量戒圍尺寸就能給驚喜，Boucheron、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）均有細緻手鍊適合每日搭配，將濃情密意戴著走。

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▲Boucheron鑲梨形玫瑰榴石的Serpent Boheme系列手鍊67,000元（左），梵克雅寶Sweet Alhambra紅玉髓心形手鍊45,000元。（圖／Boucheron、梵克雅寶提供）

Boucheron大中華區代言人周冬雨在最新形象照中，一手戴上3條Serpent Boheme系列手鍊，此系列主石為梨形切割彩色寶石，可打探女方心意對顏色的偏好，選擇玫瑰石榴石、黃水晶、青金石或珍珠母貝款式；梵克雅寶問世超過半世紀的Alhambra系列，同樣以多彩寶石設計著稱，當中Sweet Alhambra紅玉髓心形手鍊，正是七夕最應景的款式。

▲Qeelin推出Wulu棕色牛皮中性手環（上）65,300 元，黑色牛皮中性手環 65,300元。（圖／Qeelin提供）

華人珠寶品牌Qeelin則以經典Wulu葫蘆造型，推出男、女都適合佩戴的中性手環，鑲鑽的葫蘆墜搭紅、黑或米色牛皮手環，或配上編織、丹寧色調牛皮手環，展現不同時尚風格，成雙佩戴更甜蜜。

▲Dior Oui Je t'aime黃K金鑲鑽不對稱耳環61,500元。（圖／Dior提供）

而獻上Dior輕珠寶Qui系列「Je t'aime」字樣耳環，毫無疑問大方表白，因為是法語「我愛你」之意，靠珠寶傳情超浪漫；同樣休閒與正式場合都容易穿戴的De Beers Dewdrop系列玫瑰金鑽石鍊墜，一排包鑲圓鑽彷彿垂掛在兩排密釘鑲鑽之間，演繹清晨的露珠模樣。

▲De Beers Dewdrop 18K玫瑰金鑽石鍊墜110,000元。（圖／De Beers提供）