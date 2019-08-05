連日飆破38度！日本4天熱死19人「猛暑還沒完」　警查…全沒開冷氣

▲日本連日高溫，4天內19人因中暑死亡。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本高溫天氣仍在持續，5日中午最高溫仍然超過38度，預計還會持續5至6天。不過日本警方指出，自從進入「猛暑」後，已經有19人在4天內死亡。

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綜合日媒報導，從8月1日至4日，僅僅4天內就有許多人因為中暑症狀而被送入醫院，其中還有19名男女疑似因此死亡，年齡從60至90歲。報導指出，19起案件中，有14起的家中都沒有冷氣，另外有5起則是有冷氣卻沒有打開，等於19起都沒有使用冷氣。

日本警方呼籲，若天氣已經達到猛暑程度，千萬不要因為省錢或其他原因忍耐，必要時就使用冷氣讓身體保持在適度溫度。

日本氣象廳指出，日本各地平均都有35度以上高溫，岐阜縣多治見市還高達38.2度，山梨縣甲州市勝沼、兵庫縣福崎町則剛好38度，其他地區也有37、36度高溫。

氣象廳提醒，明日也會持續高溫天氣，酷熱的猛暑尚未結束，11日、12日恐怕是猛暑高峰期，民眾務必小心中暑，要避免室外活動，並適當使用冷氣，同時多補充水分；另外，夏天大氣狀態不穩定，也要注意午後雷雨。