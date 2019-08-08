女孩化妝不是為了男人！6個變美的「附加價值」才是真理

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@sora_pppp、@ponysmakeup、Pinterest

或許很多人都納悶為什麼女孩們要化妝呢？大家總是說「自然就是美」，但是誰不想自己自然就已經很美呢？既然小時候也都這樣光溜溜的走過來了，長大為什麼要化妝？不外乎，當然就是想變漂亮啊！而且變漂亮的同時還有很多附加價值，平常有化妝習慣的女孩們，肯定可以理解的～

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＃除了化給男人看，更是化給其他女人看

有時候會聽到長輩說：「妝會不會太濃」，他們可能覺得你一心想勾引男人，但其實大部分女生都同意，認真化妝多半是化給其他女人看的，好讓自己經過其他女人時可以更有自信，不會差人一等，況且，男人只分的出素顏（淡妝）與濃妝，細節完全看不懂。

＃世界太小，沒化妝就會遇見心儀的對象

只要哪天心裡存有一點僥倖心態，想說跟家人出去買個東西，不會遇到什麼人吧？萬一真的遇到好姊妹那倒是還好，但這種時候偏偏更容易遇到喜歡的人或有興趣的帥哥，網友經驗談不能不信邪！

＃別人看的順眼，自己也看得順眼

說真的，要每個人都天生麗質太難了，誰喜歡看到自己的眼睛不夠大、皮膚不夠好、嘴唇沒血色？化妝化得美美的照鏡子看了順眼，才不會自怨自艾，別人看了當然也順眼。

＃享受成就感

也有些熱衷於研究化妝技巧的女孩們，特別享受那份化腐朽為神奇的成就感。

＃喜歡被朋友稱讚、討論

前面也有提到說化妝更是化給女人看的，除了化給不認識的女人看之外，也要展現給自己的姐妹朋友看，好姐妹們總是能發現你今天眼妝的巧思、擦了新口紅或是忘記修眉毛，一起討論的感覺很棒，而且接受姐妹的稱讚可是比男生朋友的稱讚更讓人開心。

＃漂亮衣服就要配漂亮的妝

徒有滿衣櫃的漂亮衣服，總不能掛著黯淡的素顏搭配吧？妝容和服裝的搭配也是女孩們一生都在研究的，穿漂亮的衣服當然要化更漂亮的妝囉～

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