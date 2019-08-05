高中就想殺人！俄州槍手握有獵殺性侵名單　網怒：本可100％避免悲劇

▲ 監視器畫面顯示，貝茲靠近酒吧門口。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國俄亥俄州岱頓（Dayton）槍擊案造成9人不幸喪命，24歲主嫌貝茲（Connor Betts）已被逮捕。只不過，貝茲高中同學們如今出面踢爆，貝茲早在高中時期就握有所謂的「獵殺名單」及「性侵名單」，且名單上的人包括在校學生，因此遭到停學。網友表示，「本來應該可以阻止他拿到武器的，這是場100%可以避免的悲劇。」

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綜合美聯社等美媒報導，當年就讀貝布魯克高中（Bellbrook High School）的貝茲先是編列「性侵名單」並把這份名單帶到學校而被短暫停學，隨後則是某日在學校廁所被發現「獵殺名單」，讓他再度被停學。

根據一名現年24歲女子的說法，當年擔任啦啦隊員的她和貝茲同校，但不認識貝茲，直到某次警方來電告知她被列入性侵名單後，使她深感震驚，並得知貝茲會離開學校一段時間。

▲ 貝茲。（圖／路透）

除了性侵名單外，這份2012年上半年的獵殺名單當年也引發警方展開搜查，約莫三分之一的學生因為太害怕而選擇不來上學。一名與貝布魯克高中學生同名的網友4日在推特提到，「這名槍手在高中就曾經出事，本來應該可以阻止他拿到武器的，這是場100%可以避免的悲劇。」

目前已知貝茲成年後並無明顯犯罪紀錄，代頓警察署長比爾（Richard Biehl）坦言，翻開個人的紀錄檔案，「沒有任何事物可以阻止他獲取武器。」在相關消息傳出後，貝布魯克校方不予置評，僅證實貝茲當年是就讀該地區的學校。

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▼ 嫌犯使用的武器。（圖／路透）

