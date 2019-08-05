不怕貿易戰！　文在寅：南北韓攜手「和平經濟」將輕易趕上日本

▲ 文在寅望與北韓合作，超越日本。（圖／青瓦台）

記者陳宛貞／編譯

南韓青瓦台今（5）日下午召開首席及幕僚會議，總統文在寅針對日韓貿易紛爭表示，「日本終究無法阻擋我國的經濟躍進，反而將刺激我們邁向經濟強國的意志」，同時向齊心協力對抗日本經濟報復的政府各層級、國內企業及全體人民道謝。

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文在寅表示，日韓貿易戰讓他再度感受到和平經濟的急迫性。他說明，日本經濟規模及內需市場勝過南韓，但南北韓只要透過經濟合作實現和平經濟，便可以輕易趕上日本。這是日本2日通過將南韓踢出貿易白名單，南韓召開緊急國務會議以來，文在寅時隔短短3天再度嚴詞批評日本。

文在寅強調，「不能因為兩韓或北韓與美國關係起伏便對和平經濟感到悲觀或輕言放棄。既然經過長久以來的對立與懷疑，就更應該以堅忍不拔的意志恢復彼此間的信任，才可能實現和平經濟。」

文在寅確信，和平經濟是僅屬於南韓的未來，全世界其他國家都無法擁有，「南北韓同心協力時，才能達成無核化、朝鮮半島的和平及以此為基礎的共同繁榮。」

他指控，日本政府正在傷害走過慘痛過去、發展出互惠互助的日韓關係的兩國國民，「『日本是不顧過去的國家』的罵名也是日本政府自己招致而來的。」