20死槍擊案嫌犯發布宣言　墨駐美大使：仇恨犯罪要停止

▲▼這次大規模槍擊案中，亡者除了美國人以外也有墨西哥人。而事件發生隔天，在一場反仇恨的遊行中可以看到有兩人身批國旗攜手並進。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

美國艾爾帕索（El paso）槍擊案造成20人死亡，而槍手克魯修斯（Patrick Crusius）更是在美國知名論壇上發表了一份「反移民宣言」，內容充斥仇恨言論。槍擊案發生後，當地移民莫不感到惶恐，墨西哥官方也要求應該要給予在美的墨西哥人足夠保護。

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墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）表示，「墨西哥可能會根據試圖引渡該嫌犯，並且會對販售武器給嫌犯的人進行追究。我們認為這個問題非常嚴重。」

川普自從2016年當選美國總統後，就常常針對移民發表歧視性言論，並稱呼這些人「正在大舉入侵我們的國家」，這句話也在槍手的宣言裡出現，他稱當地墨西哥移民為「拉丁裔的大舉入侵」。

墨西哥駐美大使巴塞那（Martha Bárcena）就表示，「排外與種族歧視言論會助長仇恨犯罪，拉丁裔族群對美國社會貢獻良多，我們需要努力促成國家間與社會間的談話。」厄伯拉特則表示，「墨西哥將會發送外交函件給美國，要求美國在反制仇恨犯罪上採取明確的立場。」

▲墨西哥移民在槍擊案過後，針對長期以來受到的歧視做出回應。（圖／路透）

一位到訪華雷斯城（Ciudad Juárez）的女士蓋拉（Graciela Guerra）表示，近幾年來種族歧視日益嚴重，她不知道是因為川普總統的言論助長風潮，或是他的支持者盲目跟從。當地住戶也表示，川普的言論不斷助長歧視。

川普當選後試圖減緩移民移入美國的速度與數量，他透過如增加關稅等方式，要脅墨西哥總統歐布拉多（López Obrador）屈服於許多政策。有些人也擔心，大眾會被川普的花言巧語欺騙，而忘記制定更遠大政策的重要性。