全球限量500台！BT21聯名徠卡膠片相機　3種濾鏡可愛到尖叫

編輯／Ann 圖／翻攝自LEICA產品官網、亞馬遜

LINE與天團「防彈少年團」合作開發的BT21系列，可以說是搶手度破表，現在愛拍照的粉絲有福了， BT21與徠卡（LEICA）推出限量膠片相機，當經典機身造型遇上可愛的宇宙大明星，兩大品牌特色融合之下，勢必掀起一波搶購熱潮。

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徠卡超過百年的相機工藝早就獲得不少粉絲追隨，如今針對年輕客群，特別找來了宇宙大明星BT21合作，推出全球限量500台的膠片機。機身依舊維持徠卡的經典風格，特別的是加入了可愛的羊駝RJ、無尾熊KOYA、小兔COOKY等。讓大家在拍照的同時，也能夠時時刻刻看到可愛的明星們，另外，就連背帶在內，也使用兩大品牌的聯名LOGO和圖樣，是相當具有收藏價值的一款相機。

同時，相機還配備三款彩色濾光片，包括藍色、橘色、紅色，能夠讓粉絲拍出不同情境和特效的照片。目前，產品將在LINE FRIENDS南韓江南店領先販售，售價約NT$16,720，加上全球限量的前提下，相信會火速熱銷，請感興趣的粉絲們千萬別錯過了。

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除此之外，知名相機品牌Fujifilm富士，找來迪士尼皮克斯推出《玩具總動員4》相機聯名款，所有你喜愛的人物，胡迪、巴斯光年、三眼怪都跳上相機。另外，粉絲們還可以搭配《玩具總動員4》底片拍攝。目前已經在亞馬遜官網公開販售，售價約NT$2,780，粉絲們快去搶購一波。