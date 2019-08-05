女大生遭殺棄屍…日媒起底兇手「玩寶可夢的噁心宅」　與隨機殺人魔是同學

死体遺棄容疑で逮捕された無職、#広瀬晃一 容疑者(35)が入居してるアパート｢ #フラット・ニシノA ｣の間取り。→こんな狭い部屋で落ち武者みたいなデブに襲われたら逃げ場がないし女子大生も怖かっただろうなあ。#菊池捺未 #日本薬科大学 #廣瀬晃一 https://t.co/7OVaUDh4k0 pic.twitter.com/vKSn5OspWB

記者林瑩真／編譯

東京都葛飾區一名18歲的女大學生菊池捺未2018年11月失蹤，2019年1月31日被發現遺體，警方隨後逮捕嫌疑犯，是一名35歲失業男子廣瀨晃一。不過日本媒體《東京體育》卻將廣瀨晃一報導成一名「會玩寶可夢的噁心宅男」，引起社會關注。

綜合日媒報導，2018年11月時，菊池捺未透過網路認識廣瀨晃一，之後決定在某天下課，獨自前往茨城縣神栖市，相約與廣瀨晃一見面，不料2人見面後，菊池捺未卻在車上遭到廣瀨晃一殺害，隨後埋土棄屍。

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此案隨著菊池捺未的屍體在2019年1月31日被找到，警方也追查線索，逮捕了廣瀨晃一。沒想到，警方同時也發現，廣瀨晃一竟與2008年「土浦連續殺傷事件」的隨機殺人魔是同學，當時該事件造成2死、7傷。

▼網友將廣瀨晃一與同年紀男明星作比較。

同じ35歳

同じ人間#広瀬晃一 pic.twitter.com/CeZnvCH27Q

《東京體育》以斗大標題「噁心宅男的真面目」起底廣瀨晃一，內文指出，廣瀨晃一不是帥哥，還留著落魄武士的髮型，是一個會在深夜玩寶可夢GO的狂熱者，再再顯示噁心宅男的一面。

雖然《東京體育》的報導過於偏頗並帶有成見，引來一些網友批評，不過大部分網友也抨擊廣瀨晃一的外貌及舉止，「看不出來是35歲，53歲還差不多」、「跟JoJo的奇妙冒險的角色同名啊，真的是別鬧了」、「禿頭過頭也太噁心了吧，這種毀了被害者、被害者家屬還有自己家屬的人還不趕快被執行死刑」，另外也有網友猜測菊池捺未可能是打算援交，否則不太可能跟著廣瀨晃一走。