潮人才懂的5個怪癖　小地方超執著、鞋盒絕對不能丟

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@adrianneho、Pinterest

喜歡穿著潮牌單品的朋友們，想必都有一顆熱愛潮流、時尚的心，不知不覺累積了好多潮流商品，而你也在不自覺間養成了ㄧ些特殊習慣，在別人看來可能就像是某種怪癖一樣，但是只要是圈內人都一定懂！這些小地方肯定要夠執著，才代表著自己對這項產業的尊敬與熱情啊～來看看你也是這樣嗎？

＃不丟鞋盒



寶貝球鞋要細心呵護不說，就連包裝鞋盒也都不能亂丟啊！很多人就算是從國外帶回，也要把鞋盒拆開壓扁死命地帶回來再重新摺起來，每一雙鞋都一定要有它對應的鞋盒才行。

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＃不拆吊牌

價格越昂貴的單品越讓人捨不得拆吊牌，一是因為想要完整的收藏，二是因為只要一拆吊牌，價值就一落千丈了，如果想要保有最大值轉賣的價值，那麼吊牌絕對不能拆，尤其是在帽T、外套上很常見，只要不剪標、不弄髒、不下水，運氣好的話在穿過幾次之後還能用更高的炒價賣出。

＃必看天氣預報

每天出門一定要看氣象預報，太熱就不能穿太珍貴的衣服，因為流汗就要洗，洗越多次越容易掉色、洗壞；會下雨的話也不能穿帥帥的新鞋，不管有多想穿，只要有一點風險也不敢挑戰。

＃噴完防水才敢出門

即使氣象預報說不會下雨，要穿珍惜的帥鞋出門還是要噴防水噴霧才行！可能會弄髒的外來因素太多了，一點都不能鬆懈。

＃誰踩到我的鞋絕不饒命

尤其是白鞋，或是麂皮材質的鞋款，只要一踩到就超難清理，也會很明顯，自己出門走路都會小心翼翼的，所以只要有人不小心踩到肯定會超生氣！

＃穿很帥的一天要拍照

如果今天運氣很好，想穿的都可以無所顧忌地穿，那就可以穿出自己覺得最帥的樣子，出門去秀一波，難得覺得自己很帥，拍張照片紀念一下是一定要的～

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