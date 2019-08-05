21歲男大生右腿冒小紅腫　竟是「死神記號」無藥醫！

▲21歲的麥克（Michael Croteau）罹患了非常罕見的「假神經源性血管内皮瘤」。（圖／翻攝自臉書／Team Michael Croteau）

實習記者范芷菱／綜合報導

美國德州21歲的男大生麥克（Michael Croteau），在腿上發現幾個不明的紅色腫塊，原本以為只是「毛髮內生」所造成的，但麥克擔任護理師的媽媽卻覺得不太對勁，便帶他到醫院檢查，沒想到發現麥克居然罹患了非常罕見的癌症「假神經源性血管内皮瘤」（Pseudomyogenic Hemangioendothelioma，簡稱PHE），而這種疾病目前仍是無藥可醫。

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據《鏡報》報導，麥克發現右大腿外側出現數個小腫塊，之後便開始變顏色，「我一開始認為是毛髮內生所造成的現象，但直到我挖了它都沒有看到毛髮。」當他從學校回家過聖誕節時，麥克擔任護理師的媽媽蘇珊（Susan Williams）驚覺不對勁，發現腫塊不但越長越大 還感染化膿，所以急忙帶麥克去醫院檢查。

▲麥克誤以為腿上的紅腫塊是內生的毛髮。示意圖。（圖／翻攝自維基）

經過檢查，醫生發現那紅腫並不是在毛髮內，而是一種非常罕見的「假神經源性血管内皮瘤」，每100萬人才會有1人罹患。此癌症會影響患者的肌肉、皮膚和骨骼，當麥可就醫時，它已經發展成數百個腫瘤，並且轉移到了右大腿的骨骼與肌肉組織。

醫生決定用一種實驗性的口服化療藥物和放射性治療耐可的腫瘤，這種治療方法雖然不能治癒癌症，但目的是為了阻止持續擴大。麥可解釋，「肉瘤通常生長緩慢，像野火一樣蔓延的機率分常小。雖然並不是非常的具有攻擊性，但對於化療或是放射治療卻沒有起到良好的效果。」

經過治療後，腫瘤沒有持續擴大，但醫生也已經在麥可的肺部發現了2個小斑點。蘇珊表示，「這對於我們家而言是最艱難的時光，如今的重點就是讓他擁有最佳的生活品質。」麥可如今還在德州基爾戈學院（Kilgore College）學習，並向人們分享他的故事，鼓勵大家注意身體上的所有變化，「盡早接受治療是醫治癌症的關鍵，這可能是造成差異並挽救生命的因素。」