歐陽娜娜封面造型超浮誇！「滿臉雀斑配大紅唇」　網驚：到底怎麼了

▲歐陽娜娜挑戰雀斑妝容。（圖／翻攝自微博POSHPOSH、歐陽娜娜，以下同）

編輯／Ann

年僅19歲的人氣女星歐陽娜娜，一直是時尚圈的矚目焦點，廣告代言接到手軟。不過近日以浮誇造型和雀斑妝容登上了POSHPOSH 8月雜誌封面，卻引來不少網友正反面回應，「真的不適合她」、「嘴巴怎麼了」、「撞臉石榴姐」。

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▲歐陽娜娜以大膽復古造型顛覆甜美形象。

歐陽娜娜以高人氣站穩大陸一線小花地位，不斷突破造型備受粉絲喜愛。不過這次以復古打扮拍攝POSHPOSH 8月雜誌封面，卻受到許多負面批評。畫面中歐陽娜娜顛覆往常甜美可人形象，改換大膽的紅色格紋裙搭配撞色的淡藍上衣，蓬蓬袖設計配上白色絲襪更是特別，想要塑造俏皮感，卻一不小心俏皮過頭。

更搶鏡的就屬細挑的大濃眉以及浮誇紅唇，刻意將唇線往外畫，更顯豐唇感，再加上土橘色腮紅打造的雀斑妝，頗有成熟女人氣質，但還是逃不過吐槽聲浪。

▲歐陽娜娜大紅唇配上野生眉引來網友正反評價。

換上另一身造型，歐陽娜娜穿著藍色連衣裙搭配亮眼的黃色高跟鞋，戴起浮誇的大黃花耳飾，面無表情的側躺在草地上，一邊提起高跟鞋鞋跟，或是舉起雙手目視前方，多種擺拍姿勢都十分創新。隨後，歐陽娜娜更是一連自拍多張，近距離秀出妝容，然而照片一公開還是引起網友回應，「嘴巴到底怎麼了」、「娜娜還是走甜美風就好。」不過也有大批粉絲力挺，姑且不論美感如何，看來歐陽娜娜的各種新造型都備受矚目。

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