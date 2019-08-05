身高180公分蒂芬妮小姐　網友讚：胸部以下都是腿

▲180公分高的努恩麗有著一雙筆直的大長腿。（圖／翻攝自Facebook／Ruethaipreeya Nuanglee）

實習記者施怡妏／綜合報導

泰國的變性人世界聞名，許多人到泰國遊玩就是為了一睹變性人的風采。每年5月於巴達雅舉行的「蒂芬妮環球小姐」（Miss Tiffany's Universe），7月21日舉行總決賽，冠軍由27歲的大學生努恩麗（Ruethaipreeya Nuangle）獲得，擊敗31位佳麗拿下冠軍的頭銜，擁有高貴氣質的她將代表泰國參加2020年的國際變性人選美大賽（Miss International Queen）。

請繼續往下閱讀...

▲Ruethaipreeya Nuanglee獲得2019年的「帝芬妮環球小姐」冠軍。（圖／翻攝自Facebook／Ruethaipreeya Nuanglee）

根據外媒報導，27歲的努恩麗身高180公分，擁有一雙纖細修長的美腿，五官精致皮膚白皙，擁有出眾的氣質，行為舉止溫柔優雅，瞬間圈了不少粉。除此之外，她還是一名高材生，就讀素可泰塔瑪提叻空中大學（Sukhothai Thammathirat Open University）藝術系。

努恩麗得冠後隨即在社群網站PO文，參加比賽是她從小的夢想，這也是她首次參賽追隨夢想，沒想到竟然獲得冠軍，「現在美夢成真了，一切都發生的太快，謝謝親朋好友的支持與鼓勵」。擁有講好身材的她也PO出比賽時的照片，修長的長腿被網友大讚「胸部以下都是腿！」。

有網友翻出她的IG帳號，不同於比賽時的濃妝豔抹，私底下的她是個清新甜美的少女，大方PO出好身材的照片。照片中，可以看到努恩麗穿粉膚色細肩帶背心，露出小蠻腰以及傲人有料的上圍，批上牛仔外套若隱若現的樣子，讓網友們驚呼連連，更是羨煞一堆女網友。

▲努恩麗大方露出姣好的身材。（圖／翻攝自Facebook／Ruethaipreeya Nuanglee）

▲私底下的努恩麗是個清新甜美可愛的大學生。（圖／翻攝自Facebook／Ruethaipreeya Nuanglee）

「蒂芬妮環球小姐」大賽始於1998年，希望透過比賽提升泰國變性人的地位與接受度，每年超過百人三賽，只要是18歲以上的泰國國民變性人都可以報名參賽。參加者的職業背景非常的廣泛，從醫師、工程師到藝人、模特兒都有。有2名明星就是透過「蒂芬妮環球小姐」比賽被捧紅，分別是2004年的「波伊」（Poy），以及2017年被稱為「泰版Angelababy」的「琳娜達」（Yoshi Rinrada），「琳娜達」更被譽為「泰國最美變性人」。

▲2017年冠軍「琳娜達」（Yoshi Rinrada）在個人社群網站PO出與努恩麗合影，開心慶祝冠軍榮耀。（圖／翻攝自instagram／@yoshirinrada）