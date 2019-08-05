學校母親節活動「想要媽媽陪」　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

▲ 丹尼爾為了幫女兒圓夢，打扮成媽媽的模樣出席母親節活動。（圖／翻攝自Instagram／danielcorrea69）

實習記者羅明輝／綜合報導

「你可以打扮媽媽的樣子，陪我去參加母親節活動嗎？」巴西有位單親爸爸丹尼爾（Daniel Correa）在3年前痛失愛妻後，獨自撫養5歲女兒露娜（Luna Correa）長大。最近他為了滿足露娜的母親節願望，竟然特別戴上假髮、穿上女裝，裝扮成「媽媽」的樣子出席學校母節慶祝活動，溫暖的父愛令人相當感動，在IG上也吸引超過42萬網友推爆。

請繼續往下閱讀...

▲ 丹尼爾的妻子史黛拉3年前因病去世。（圖／翻攝自Instagram／danielcorrea69）

據「SUARA.com」網站報導，丹尼爾的母親和妻子史黛拉（Stella Correa）在2016年因為紅斑狼瘡（systemic lupus erythematosus, SLE）相繼去世。他當時悲痛的在妻子的喪禮上向她承諾，「很感謝妳給了我生命中最美好的8年，我會永遠愛著妳，我向妳保證，我會成為世界上最好的父親。」

接下來的3年，丹尼爾在忙於賽車手的工作之餘，也父代母職，獨力扶養、陪伴女兒露娜長大，並用盡一切心思，讓露娜的每一天都充滿了幸福。

▲ 丹尼爾與女兒露娜感情很好 。（圖／翻攝自Instagram／danielcorrea69）

就在最近，露娜告訴丹尼爾學校將要舉辦母親節活動，同學們的媽媽都會出席，她希望丹尼爾也能「打扮成媽媽」，陪伴她一起參加。這項要求一開始讓丹尼爾相當猶豫，他建議女兒可以找外婆或者阿姨來幫忙，不過露娜卻堅持一定要讓他來做這件事。

「看到她眼眶裡的淚水，我決定答應她的要求。」丹尼爾在IG上發文寫到，他最後按照露娜的願望，戴上跟媽媽髮色一樣的金色假髮，把鬍子塗成粉紅色，並穿上了印製著花朵圖案的洋裝，以「媽媽」的身分出現在學校。當露娜看見爸爸變身成「媽媽」現身教室時，馬上就開心的蹦蹦跳跳，並衝上去與他擁抱。

▲ 看到爸爸以「媽媽」的模樣出現在學校，露娜開心地上前擁抱 。（圖／翻攝自Instagram／danielcorrea69）

事後，丹尼爾也在IG放上父女倆當天的合照，他也真摯的提到，「我愛妳！當妳看見我扮成『媽媽』的模樣，臉上出現的笑容，對我來說就是最美好的、最有意義的。」