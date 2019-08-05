德州冷血槍手「逐一掃射」回頭確認生死！　中彈媽淚訴：他全身充滿憤恨

▲ 嫌犯克魯修斯（Patrick Crusius）被控一級謀殺罪。（合成圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德州3日爆發的沃爾瑪槍擊案，震驚全美。如今，身中2槍的傷者菈丁（Maribel Latin）也接受媒體採訪，憶起事發當下槍手的犯案行徑，「他分別朝我們每一個人開槍，試圖讓我們落單…然後走過來我們這邊，確保我們都中槍且被殺害。」

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據美媒ABC報導，菈丁當時正在賣場外頭幫女兒的足球隊募款，卻遇上21歲的槍手克魯休斯（Patrick Crusius）無差別掃射，她的手臂、腳部中彈，且朋友諾瑪可卡（Norma Coca）的女兒及女婿也受了傷。

諾瑪可卡提到，在孩子親眼見到父母中槍的情景後，情緒變得非常激動恐慌。菈丁淚訴，當下的她只祈禱槍手不要傷及她的小孩，且當時孩子們都在哭，許多在場的家長也中彈，「（孩子們）看到的那些情景，是同齡孩子──世上任何小孩都不應該看到的畫面。」

▲ 槍手克魯休斯當時手持長槍步入沃爾瑪賣場。（圖／翻攝自推特）

菈丁進一步提到，當時克魯休斯看起來非常冷靜，「他什麼也沒說，只感受到純粹的仇恨與憤怒。」但她也坦言，用仇恨來治癒仇恨是不可能的事情，決定不把這件事情往心裡去。

回顧美國上週末的槍擊驚魂夜，短短13小時內有29人喪命。但在各大媒體大篇幅報導槍擊案後，《紐約郵報》最新消息指出，佛州31歲男子帕吉特（Wayne Lee Padgett）因威脅開槍掃射當地沃爾瑪賣場被逮捕。

▼ 民眾到案發現場獻花致意。（圖／路透）