花千元挖寶！男老師找到2.12克拉鑽石　興奮直呼要當傳家寶

▲蘭尼克（Josh Lanik）挖出2.12克拉的鑽石。（圖／翻攝自臉書／The State Parks of Arkansas）

實習記者范芷菱／綜合報導

美國阿肯色州（State of Arkansas）的鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park），是全世界唯一開放給民眾挖寶的地方，許多人會花上10美元（約新台幣317元）的門票，嘗試看看能否成為幸運兒。日前即有一位36歲的男老師帶著家人前往來遊玩，花了36美元（約新台幣1140元）就發現了一顆2.12克拉的棕色鑽石，讓他興奮地直呼要當作傳家寶。

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▲位於阿肯色州（State of Arkansas）的鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）是世上唯一對外開放的鑽石坑。（圖／翻攝自Google Map）

據CBS報導，來自內布拉斯加州（State of Nebraska）的蘭尼克（Josh Lanik）表示，「我們原本是要帶孩子尋找紫水晶，當我正走過一個看起來被很多水沖過的地方時，我發現了它。」一開始蘭尼克不知道這一顆深棕色的珠子是什麼，於是將它帶回園區裡的鑑定中心檢驗，沒想到居然是一顆重達2.12克拉的鑽石，而且還是今年目前為止所發現的最大一顆。

園區翻譯員考克斯（Waymon Cox）表示，「該鑽石與大豆一樣大，外表呈現如同白蘭地的深棕色，具有天然的梨形狀和光滑的曲面，使得鑽石看起來有一種美麗的金屬光澤。」

▲由於鑽石缺乏靜電，所以污垢不易附著，出太陽時就會閃閃發光，容易被人發現，此為鑽石示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

蘭尼克將這顆鑽石命名為「蘭尼克家鑽」（Lanik Family Diamond），以紀念他與家人這次特別的體驗，並打算將鑽石鑲在戒指上送給老婆，甚至還要把它當作是傳家寶。

由於近日該地區創下了新的降雨紀錄，所以許多鑽石跑到了土壤表面上，工作人員就發現了2顆重達1克拉的鑽石。鑽石其實有一點重量、缺乏靜電，所以汙垢不會附著在上面；每當下雨過後出太陽時，它們就會閃閃發光容易被人發現。