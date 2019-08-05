近期第三起扣留事件　伊朗官方：這是一艘走私船

▲▼伊朗官方媒體釋出的影片表示，該艘油論試圖走私石油到阿拉伯國家。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

伊斯蘭革命衛隊日前又在波斯灣扣留一艘油輪，根據伊朗官方媒體報導，該油輪涉嫌走私石油到某個阿拉伯國家。這也是近期第三起伊朗扣留國外船隻的事件。

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根據《太陽報》指出，兩位伊拉克官員表示，他們一開始所獲得的訊息是有艘「小型油輪」被扣押，而這艘船隸屬某家私人船運公司，公司的擁有者是伊拉克人。至於伊朗電視台則指出，「革命衛隊在波斯灣海峽扣留兩艘油輪，這兩艘船載有70萬公升的石油，船上7名不同國籍的水手，全部遭到扣留。」

關於本次事件的詳細內容還非常稀少，但據推測這兩艘應該不是大型船隻，因為大型油輪可以載運更多石油以及超過20位船員。駐紮在巴林的美軍第五艦隊則表示，沒有收到此次事件相關資訊，因此無法協助證實消息。

這次扣押事件是近幾周以來第三起，其中有兩起被伊朗官方定調為走私事件。由於美國在去年退出了2015年時制定的核武協議，並對伊朗實施經濟制裁，導致該地區緊張情勢節節攀升。而7月扣留英屬船隻史坦那帝國號（Stena Impero）的行為，也讓伊朗與西方國家緊繃局勢升溫。