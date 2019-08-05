Hello Kitty相機包背出門吸睛　聯名LeSportsac包型超豐富

▲HELLO KITTY x LeSportsac聯名系列包款設計豐富。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是全世界最有名的貓咪Hello Kitty 45歲生日，恰好也是美國精緻尼龍包品牌LeSportsac 45周年，雙方一拍即合推出聯名系列，搶眼印花躍上品牌經典包款，同時推出以中文、英文、日文、韓文、粵語、法文以及旅行至夏威夷、關島常用問候語裝飾的化妝包，象徵Hello Kitty足跡遍及各國，魅力橫掃全世界。

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▲Hello Kitty x LeSportsac聯名系列百變造型大型假期旅行袋（左）7,200元，拉鍊斜背包2,450元。

此次聯名有2大主要系列，名為百變造型的系列包款以灰色為底，結合手繪風格，為Hello Kitty畫上眼鏡、墨鏡、花朵或小皇冠，並背上粉色LeSportsac包，而拉鍊處以Hello Kitty頭像裝飾，當中日常托特包與加大型假期旅行袋包的提把織帶還繡有Hello Kitty字樣。

▲Hello Kitty x LeSportsac聯名系列收藏狂粉基本後背包（左）6,150元，肩背包2,500元。

另一收藏狂粉系列則將Hello Kitty自1974年誕生以來的多變造型，集結成花俏印花，若是資深鐵粉，肯定會發現自己收藏的某系列圖案，出現在此系列拼接圖案包款上。

▲Hello Kitty x LeSportsac聯名系列相機造型包（左）2,750元，扭蛋機吊飾1,450元。

若喜歡簡潔的設計，Hello Kitty x LeSportsac聯名系列相機造型包，肯定輕易擄獲芳心，立體鏡頭造型小袋可放置零錢或髮飾；卡哇伊設計還有可放置小物的扭蛋機吊飾，可掛在大包上，不僅有裝飾效果也方便取必需品。

▲Hello Kitty x LeSportsac聯名系列「BONJOUR」中梯形化妝包（左）1,450元，「KONNICHIWA」中梯形化妝包1,450元。

Hello Kitty粉絲遍及全球，透過此次LeSportsac聯名系列的中梯形化妝包的設計圖案，Hello Kitty也分別以中文、英文、日文、韓文、粵語、法文以及夏威夷、關島常用問候語的「ALOHA」、「HAFA ADAI」向粉絲問好。不僅與包包品牌攜手慶生，同樣來自日本服飾品牌Uniqlo也為Hello Kitty推出UT滿足粉絲。

▲Uniqlo Hello Kitty 45周年UT各390元。（圖／翻攝Uniqlo官網）