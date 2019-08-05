日韓貿易戰升溫！半導體業投資停滯　韓媒分析：台灣坐收漁利

▲ 日韓貿易戰可能使台灣業者從中得利。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

日韓貿易戰逐漸升溫，日本7月對南韓祭出半導體材料出口管制，兩國2日更互相將彼此踢出貿易白名單。南韓媒體指出，國內半導體、顯示器及電池業者無法從日本取得足夠的材料及零件，將使得中國大陸及台灣業者有利可圖。

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南韓《朝鮮日報》報導，中國最大顯示器業者京東方（BOE）4日證實，將成為蘋果iPhone的OLED面板供應商。過去iPhone的OLED面板100%由三星電子子公司三星顯示（Samsung Display Co., Ltd.）提供，但在日韓紛爭之下，廠商難以取得日本材料，三星顯示生產OLED面板有困難。外界推測，蘋果為零件供給的穩定性，才會將京東方列入供應商名單。日本上月展開對韓出口管制後，京東方一個月內股價上漲14%。

此外，全球最大半導體製造廠台積電（TSMC）7月26日宣布大規模人才招募計畫，以因應業務成長及技術開發的需求，預計至今年底前將招募逾3000人，是為台積電至今為止最大規模的徵才計畫，且2019年預計投資高達110億美元開發7奈米及5奈米超微工程。

相反的，南韓半導體業投資陷入停滯，SK海力士原定擴建忠清北道清州市M15廠及在京畿道利川市M16廠投入新配備，但都暫定延期；三星除維持補修外也沒有其他擴廠計畫。《日本經濟新聞》3日報導，日本材料業者也因輸出南韓受阻感到憂慮。