住「新北五股」全渣男？日本人史上最反感　超大誤會…五股石油王也中槍

▲台灣五股地區被日本網友揶揄。（圖／翻攝自推特）

記者林瑩真／編譯

台灣新北市有一個名為「五股」的地區，或許台灣人聽起來沒什麼問題，但日本人恐怕嚇壞，因為「五股」在日文漢字中，意味則劈腿，還一次劈腿了5個人。

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一名日本網友在推特發文指出，台灣有一個叫作「五股」、非常性慾旺盛的地區，考慮要不要搬家過去。原來，日文中所謂的二股（Futamata）是指劈腿，因此依序推算，「五股」就是「腳踏5條船」的意思，也才被揶揄為性慾旺盛。

事實上，二股的用詞經常出現在日本媒體報導不倫新聞上，但一次要劈腿5人並不簡單，因此「五股」較少出現，僅2016年3月，日本知名作家乙武洋匡爆出同時出軌5人的新聞時，被廣泛使用。

大多數日本人也知道此用法，網友就笑說，在不知道「五股」是台灣地名前，一度誤會台灣知名電競選手「五股石油王」（Oil King），「以五股取名只會被日本人當作超級混蛋」、「不知道是地名的日本人一定第一印象超差的」、「還想說真敢取這麼邪惡、這麼響亮的名字啊」。

▲網友笑說，最初以為電競選手「五股石油王」經常劈腿。（圖／翻攝自推特）