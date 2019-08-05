徵用工案勝訴卻「剩他還活著」　95歲爺爺淚談日韓紛爭：我一人害全國

▲ 李春植受訪時忍不住落淚。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

記者陳宛貞／編譯

2018年底至2019年初陸續有日本企業被南韓法院宣判須賠償二戰期間被強徵的勞工，導致兩國關係不斷惡化，2日互相將對方踢出貿易白名單，國內反日、反韓聲浪越演越烈。南韓高齡95歲的徵用工案受害者李春植（이춘식，音譯）眼見日本的經濟報復逐漸加劇，忍不住眼眶泛紅的說道，「不知道是不是因為我一個人讓國家受到傷害，都是我的錯。」

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日本7月初對南韓祭出半導體材料出口管制，南韓民眾連日舉行反日相關集會，也發起抵制日貨運動。日本內閣會議通過將南韓自貿易待遇白名單中剔除當天，JTBC新聞台播出徵用工案受害者的訪問。李春植受訪時表示，「心痛得眼淚都掉了下來。我想，是不是因為我一個人，為大韓民國帶來傷害。」

李春植17歲那年被強徵到岩手縣釜石市的煉鐵廠當勞工，卻沒拿到半點薪水。他和其他受害者2005年對前身為釜石煉鐵廠的日企「新日鐵住金」提起損害賠償訴訟，審判程序長達13年，當年一同提起訴訟的受害者在漫長的抗爭中紛紛離開人世。直到2018年判決結果出爐，僅剩下李春植一人活著聽到勝訴的好消息。

李春植獲得1億元的賠償金，但日方始終不願為徵用工案道歉。他受訪時表示，「對大韓民國的所有國民都非常感謝，一切都是值得感謝的事。我很抱歉，我什麼都給不起。」