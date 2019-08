美國槍擊案血洗奪29命　川普坦言「槍管需做更多」：將發正式聲明

▲ 川普返回華府時接受採訪提到,「仇恨在我國沒有立足之地」。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國上週末接連發生2起大規模槍擊案,奪走29條寶貴性命。川普周日表示,他已與司法部長巴爾(William Barr)、聯邦調查局長瑞伊(Christopher Wray)針對此事進行交談,將於當地5日上午10時左右發出正式聲明回應。但他強調,他的政府已在槍枝管控方面採取「許多」措施,「但也許還需要做更多」。

綜合USA TODAY、路透社等外媒報導,德州艾爾巴索(El Paso)及俄亥俄州代頓市區的大規模槍擊案震驚全美,但川普在事發後並沒有立即做出回應,選擇神隱在紐澤西州的高爾夫俱樂部。直到死亡人數急速攀升、相關消息逐漸發酵後,他才開始在推特發出零星貼文,並於稍早宣布白宮降半旗致哀。

▲ 白宮降半旗哀悼死者。(圖/路透)

談及近日接連發生的槍擊案,川普受訪時並沒有提出具體想法,但也強調,政府為了防止槍枝落入壞人手中,已經採取許多措施,並與多名官員談論過此議題,但「也許還需要做更多」。川普在返回華府時接受採訪提到,「仇恨在我國沒有立足之地,我們會處理好這件事情」,此一情況在美國已持續多年,「我們必須阻止這種事情」。

只不過,他同時把問題歸咎於精神疾病,「你看看這2個案子,這就是精神疾病,這些人都有非常嚴重的精神疾病。」

▲ 德州爾帕索沃爾瑪賣場發生槍擊,主嫌持槍進入賣場。(圖/翻攝自推特/IG)

只不過,民主黨人士把槍擊案爆發的一大間接關鍵歸咎於川普,因為川普不時針對邊境移民、白人優越主義等議題發表言論,進而激起種族歧視分化,且針對特定議員進行言語攻擊,幾乎是在鼓勵暴力。

民主黨總統參選人歐洛克(Beto O`Rourke)把矛頭指向川普,要他擔起部分責任,「他是一名種族主義者」。另名民主黨總統參選人桑德斯(Bernie Sanders)則提到,「所有證據都表明,我們的總統是一名種族主義者、仇外者。」

Beto O'Rourke: "I am incredibly saddened. It is very hard to think about this. But I'll tell you, El Paso is the strongest place in the world. This community's going to come together. I'm going back there right now to be with my family, to be with my hometown." pic.twitter.com/qkm5JTe7FB

沃爾瑪賣場槍擊案造成20人死亡與26人受傷,目前聯邦檢察官已把此案列為本土恐怖攻擊處理,並定調這可能是一宗出於種族動機的仇恨犯罪。此外,奪走9條人命的俄亥俄州代頓市區槍案主嫌也已被逮捕,調查人員正在釐清槍手的犯案動機。

