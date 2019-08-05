德州21歲槍手稱「拉丁裔入侵」　聯邦單位定調國內恐怖主義

▲德州爾帕索（El Paso Texas）沃爾瑪賣場發生槍案。（圖／翻攝自推特／IG）

記者吳美依／綜合報導

美國艾爾帕索（El Paso）槍擊造成20人死亡，26人受傷，德州西區州檢察官巴許（John Bash）說，由於兇手曾經發表充滿種族仇恨內容的宣言，因此聯邦調查單位已將全案定調為「國內恐怖主義」。據悉，21歲主嫌克魯休斯（Patrick Crusius）認為，拉丁裔人士正在「入侵」德州，需要對此做出一些回應。

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▲艾爾帕索警方拉起封鎖線。（圖／路透）

巴許4日在記者會上表示，這次槍擊案是被「設計」來驚嚇平民百姓，「我們將利用對待恐怖分子的方式處理案件，希望能夠迅速伸張正義。」他也提到，州檢察官將會積極要求對克魯休斯處以死刑。艾爾帕索警察局局長艾倫（Greg Allen）說，嫌犯正在配合調查，「他基本上沒有隱藏任何事情。」

綜合外媒報導，克魯休斯行兇之前，曾在網路上發表一分長達4頁的宣言，內容寫下「對於拉丁裔入侵德州的回應」。德州州長阿博特（Greg Abbott）認為，這次攻擊是仇恨犯罪，警方也將宣言引為證據，研判行兇動機與種族仇恨有關。

▲墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）。（圖／路透）

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）表示，槍擊案受害者當中，共有15名墨西哥公民，其中6人死亡，9人受傷。外交部長埃夫拉德（Marcelo Ebrard）說，將會「根據國際法採取法律行動」，「總統指示，我要確保墨西哥的憤怒被轉化為有效率、迅速、有力的法律行動，要求美國建立針對本國公民的保護措施。」

根據了解，艾爾帕索地處美墨邊界，每天有數萬名墨西哥人合法跨越邊界，到美國境內工作或購物，居民人口大約有80％以上人口是拉丁裔。