7天3記者被槍殺！　墨媒控政府勾結犯罪留「灰色地帶」

▲墨西哥記者巴斯克斯（Jorge Ruiz Vazquez）在家中被槍殺身亡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥維拉克斯州（Veracruz）記者巴斯克斯（Jorge Ruiz Vazquez）於2日在家中被槍殺身亡，已經是7天內第3起記者被謀殺事件。根據了解，他去年指控阿克托潘（Actopan ）市長貪汙後被攻擊，聲請警方保護卻仍發生憾事。當地媒體紛紛批評，政府處理暴力犯罪不夠積極，製造出「灰色地帶」。

請繼續往下閱讀...

州檢察官辦公室表示，警方在2日午夜前接獲警報，趕到現場時巴斯克斯已經中槍身亡。州長葛西亞（Cuitlahuac Garcia）說，要從嚴追查警力保護為何失效，「我們譴責兇手謀殺當地記者，這是一個懦弱的行為，必定會受到嚴厲懲罰。」

巴斯克斯是《哈拉帕報（Grafico de Xalapa newspaper）》的記者，去年指控阿克托潘市長桑德斯（Paulino Domínguez Sánchez）貪汙，不久後住處就被攻擊，甚至二度收到死亡威脅。他原先預計5日為恐嚇案作證，沒想到出庭前幾天就被殺害。

▲墨西哥暴力犯罪猖獗，圖為韋拉克魯斯州居民在槍擊案現場圍觀。（圖／達志影像／美聯社）

墨西哥許多媒體業者批評，政府聲稱要杜絕暴力，但政策卻非常消極，為犯罪集團製造出「灰色地帶」。新聞學教授拉吉多（Carlos Bravo Regidor）也表示，「人們根本分不清楚組織犯罪從哪裡結束，公權力又從哪裡介入。這是墨西哥許多地區的日常。」

記者保護委員會（Commission to Protect Journalists）數據顯示，巴斯克斯是墨西哥今年第10名被殺害的記者，同一天格雷羅州（Guerrero）一名兼任市政官員的記者也被謀殺。此案發生前幾天，另一名報導警界新聞的記者，全身是傷陳屍在後車廂。

根據國家人權委員會，自從2000年以來墨西哥已有152名記者被謀殺。新聞自由（Press Freedom）指出，執政者太習慣不受監督，只要感受到媒體的審查眼光，就會覺得非常不安。

▲墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）。（圖／路透）

《衛報》報導，總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）曾宣示降低國內暴力犯罪，停止記者被謀殺的現象，但是上任以後與新聞媒體業關係緊張，批評針砭當局的《過程雜誌》沒有站在他的立場替政府說話。

