9歲女童摔倒鋼筋穿頭亡　父母淚簽器捐救5命：我們為她驕傲

記者黃翊婷／綜合報導

美國愛達荷州（Idaho）9歲女童柏格森今年7月29日在住家後院玩耍，不小心從樹上摔下，左腦遭鋼筋貫穿，經過急救仍宣告不治。父母忍痛幫女兒完成遺願，同意捐出肝臟、腎臟、心臟瓣膜以及眼角膜，讓5名受贈者重獲新生，雖然距離走出喪女的陰影還有一段距離，但他們也為孩子的無私大愛感到相當驕傲。

「我們的寶貝能夠挽救另外5條生命。」柏格森（Shaylyn Bergeson）的雙親難過地說，女兒經過手術治療情況仍沒有好轉，他們經過幾次討論、掙扎，才決定依照孩子的遺願，將可以捐贈的器官捐出，遺愛人間，「我們在事發幾個月前和她討論過器官捐贈的議題，她很樂於幫助他人，她就是那麼善良、貼心的女孩。」

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根據《紐約郵報》報導，柏格森的父母提到，這其實已經是他們第二次經歷喪女之痛，大女兒在3年前因為罹患染色體異常相關的罕見疾病去世，如今小女兒意外離開，雖然夫妻倆不可能很快就走出陰影，但他們為孩子無私的決定感到驕傲，「在整個治療過程中，我們很幸運遇到最好的醫療團隊，也受到最好的照顧，確保孩子是在受尊重、舒適的情況下離開。」

愛達荷州弗里蒙特縣警長漢弗萊斯（Len Humphries）聽聞這個消息也忍不住感嘆，事發當天警方到場時看到柏格森受了重傷，那畫面至今仍深留在腦海中，「這是一場悲慘的事故，我還是第一次遇到這麼巧合的意外。」

▼柏格森的姊姊3年前因病去世。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）