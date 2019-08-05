全美11％國中生抽過電子菸…14少年「肺部感染」入院　最嚴重要靠機器呼吸

▲美國抽電子菸的青少年人數超過360萬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／編譯

近年許多人喜歡用電子菸來代替傳統香菸，且電子菸有許多不同口味可以選擇，讓青少年更容易「入門」。根據美國衛生服務部指出，威斯康辛州與伊利諾州共有14名青少年，因肺部嚴重受損住院治療，根據調查，他們在就醫前都有使用電子菸的習慣，其中幾位病患甚至需要輔助設備才能正常呼吸。

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美國衛生服務部門（Department of Health Services）2日指出，威斯康辛州（Wisconsin）有11名青少年因肺部受損就醫，另外在伊利諾州（Illinois）也有3位少年因相同病情送醫。除了發燒、胸痛、噁心等症狀外，他們的肺部都有發炎與腫脹，呼吸道疾病學家霍普特（Thomas Haupt）表示，這些症狀都是感染所致，「目前病患唯一的共同點就是有使用電子菸，但我們不曉得這些焦油、排出的水蒸氣包含哪些成分，這都需要進一步調查。」

威斯康辛州衛生局副局長瓦澤查（Chuck Warzecha）說，這些青少年都是因為呼吸短促、胸痛而住院治療，「有些人甚至需要靠機器輔助才能正常呼吸，經過治療後，病情都逐漸好轉，但不了解會不會有長期的影響。」先前美國肺臟協會（American Lung Association）就曾表明，對電子菸可能會造成的肺部危害感到不安，因為電子菸上市至今短短15年，專家也無法完全理解其可能造成的健康威脅。

▲電子菸有許多不同的造型與口味。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



不過，根據美國衛生局調查指出，目前全美有超過360萬名青少年在使用電子菸，威斯康辛州的健康部門的數據也顯示，有11％的國中生曾抽過電子菸，到了高中比例更提高至32%，甚至有20%的學生認為「自己是有在抽菸人」。由於電子菸的口味多元，有80%以上吸食濃度較烈煙草的青少年表示，他們都是從這些「平易近人」的特殊口味開始吸食，例如棉花糖、軟糖等口味。

儘管電子菸業者聲稱，電子菸有助於降低香菸成癮，能夠幫助戒菸，但世界衛生組織（WHO）上月底表示，傳統紙菸仍佔全球菸草市場的97％，而菸商開發這些新型態產品，目的僅為了擴大自身市場，呼籲新型菸品和傳統香菸一同納管。

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