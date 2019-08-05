大陸禁自由行正好！日雜狂推：玩台灣的好時機…日本人夏日旅遊冠軍

▲九份是日本人最愛觀光勝地之一。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

記者林瑩真／編譯

大陸1日宣布禁止47個城市發放台灣通行證，等於陸客不可到台灣自由行，引發社會關注。不過日本雜誌日前卻說，這對於日本人來說是一個好消息，要趁著這個機會到台灣旅行。

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「中國人不去的現在，正是台灣旅行的好時機！」日本雜誌《夕刊フジ》報導，由於大陸官方不滿總統蔡英文強硬護台，因此決定給予壓力，禁止陸客到台灣自由行，不過這樣的措施對於其他國家而言未必是一件壞事。

報導指出，親日的台灣一直是日本人心中相當有人氣的海外旅行地點，雖然今年上半年陸客到台旅遊人數約63萬，若是禁止陸客自由行，恐怕會對台灣觀光經濟造成打擊，不過相反的，現在卻會空出許多飯店空房，讓觀光景點變得更有餘裕，正是去台灣旅遊的好時機。

▲珍珠奶茶在日本掀起風潮。（圖／記者許力方攝）

根據日本觀光局統計，2013年約有142萬日本人前往台灣旅遊，2017年更是增加到190萬，比起大陸、南韓旅遊人數不斷減少的趨勢，台灣則是往上升。日本旅行社JTB也估計，這次暑假期間約有24萬人想前往台灣旅遊，比前年多8.3%。

報導分析，台灣的美食文化風靡日本，搭乘飛機只要4小時，治安又好，是一個只要日本人有個小週末就能輕鬆享受的旅遊地點，也適合女性結伴旅遊；光是台北就有可以逛街的101、世界四大博物館的國立故宮博物館，還有一天可以玩完的電影《神隱少女》發源地九份。

多項優點也讓台灣打敗夏威夷、北歐、瑞士等國家，成為日本人心目中「今年夏天想要去哪裡旅遊？」的排名冠軍。