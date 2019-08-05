屠殺超過200萬人　赤柬二號副手農謝93歲逝世

▲赤柬二號領導人農謝在2018年時，出庭接受審判。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

赤柬或稱紅色高棉（ Khmer Rouge）惡名昭彰的二號領導人農謝（Nuon Chea），在4日於金邊的醫院去世，高齡93歲。他生前有許多爭議，包含1970年代末統治柬埔寨時，犯下違反人權與種族清洗等罪行。

請繼續往下閱讀...

根據《華盛頓郵報》報導，農謝是共產主義信仰者，同時也是柬埔寨極左派勢力：赤色高棉的副手，他的代號是「二號兄弟」。1975到1979年間，該勢力在柬埔寨施行高壓統治，並犯下許多不人道的罪行，農謝更是這些行動的主要負責人。他執行了一個種族屠殺政策，當時造成200萬人死亡，大概是當地人口的25%。

農謝於2014年時被聯合國柬埔寨法院特別法庭定罪，判處無期徒刑。當時他已經高齡88歲，是法庭上唯二的被告，另外一人是赤色高棉名義上的領導人喬森潘（Khieu Samphan）。在2018年時，該法庭也發現農謝對少數族群進行種族清洗的證據，再次判處他終身監禁。

農謝於2007年被逮捕前，接受柬埔寨記者的訪問，他對於之前的所作所為絲毫不感到後悔。他說，「相信我，要是這些背叛者還活著，高棉早就完蛋了，所以我敢說，我們的決定非常正確。這個政策沒有殺害很多人，我們只是把壞人除掉而已。」農謝自始至終從來都沒有認罪，而這段影片也在審判時被當庭播放。

BBC記者萊特（George Wright）認為，農謝始終把自己當作一名愛國者，並奉行共產主義目標，但他可能會被以最糟糕的方式載入史冊，後人會認為他是一個冷酷無情的領導者，屠殺超過200萬人，並犯下20世紀最嚴重的罪行。