暑假逛美術館…6歲童遭人「從10F往下丟」尖叫四起　路人合力壓制嫌犯

▲英國泰特現代美術館(Tate Modern)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

英國一名6歲男童4日與家人前往泰特現代美術館(Tate Modern)時,因不明原因遭人從10樓丟下,墜落在5樓屋頂上,身受重傷。目擊者指出,聽到一陣撞擊聲,接著景觀台上傳來尖叫聲,還有一名女性大喊著「他是我兒子」,接著眾人合力將17歲嫌犯壓倒在地,等待警方到場,目前仍未查出這名嫌犯與男童的關係。

倫敦救護人員指出,當地時間4日下午2點40分左右接獲報案,火速趕往現場後,發現一名6歲的男童倒在泰特現代美術館5樓屋頂,重傷昏迷,緊急用直升機將男童送往醫院,傷勢嚴重,目前仍在觀察。目擊者巴恩菲爾德(Nancy Barnfield)表示,當時她與兒子正在10樓參觀,準備離開時聽到一聲巨響,還有女性尖叫喊著「我的兒子在哪裡」,接著有十幾個人衝向一名男子,並將他壓倒在地。

▼直昇機緊急將受傷男童送醫。



The child from the Tate Modern has been rescued. Prayers for them and their family. @se1 @BBCNews @itvnews #tatemodern #incident #rescue pic.twitter.com/GfkOKi9LHR

巴恩菲爾德說,該名遭壓制的男子滿臉鬍子、身穿藍色上衣,「我曾注意到他,因為他沒有在欣賞美術作品,而已手放在背後到處走動,盯著來來去去的人看。」據目擊者形容,在警方抵達之前,這名遭壓制的17歲嫌犯非常冷靜,看起來完全不像剛把一名男童丟下樓。

We can confirm a 6-year-old child was taken to hospital today following an incident at Tate Modern & is in critical condition. A 17-year-old male was arrested on site. Tate is working closely with the police. All our thoughts are with the child and his family.

倫敦警方表示,現在沒有任何證據指出,這名嫌犯與受害者認識,目前他已被拘留,等待進一步的調查。泰特現代美術館是2018年最多英國當地遊客造訪的景點,去年就接待超過590萬人,意外發生後已先暫時關閉。

Teenage boy arrested on suspicion of attempted murder after boy, 6, 'thrown' from Tate Modern viewing gallery https://t.co/PwDB8YZ0n6 pic.twitter.com/k9YJ3Gj291