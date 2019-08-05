暗黑論壇「8chan」充斥極端言論…成犯罪佈告欄　創辦人：請求立刻關閉

▲德州槍擊案嫌犯克魯修斯（Patrick Crusius）被控一級謀殺罪。（合成圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

近年國際間大規模槍擊案頻傳，網路的匿名討論平台也成了助長恐怖主義的溫床。知名討論區「8chan」就充滿了各種右翼的極端分子，基督城槍擊案、德州艾爾帕索槍擊案的槍手，在準備行動前都曾在這個討論版上發出訊息。「8chan」討論區創辦人布倫南後悔地表示，言論自由的烏托邦儼然成為暴力、種族主義的傳聲筒。

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8chan makes cesspools seem like clear mountain streams.



"8chan Is a Megaphone for Gunmen. ‘Shut the Site Down,’ Says Its Creator." https://t.co/gljt4jzxGi

「每當發生槍擊案時，我都必須先跑到討論區看看，是不是又跟8chan有關」現年25歲的布倫南（Fredrick Brennan）在2013年5月創立8chan，用來替代當時被封鎖的4chan，布倫南表示，當初希望這個討論版可以成為言論自由的烏托邦，但現在儼然成為大規模槍擊案的擴音器、白人至上等極端種族主義的傳聲筒，「我嘗試理解這些人為什麼要這麼做，但我始終不明白。」

德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪賣場（Walmart）槍案發生前，8chan出現一則長達4頁的訊息，發佈者聲稱自己就是槍手，並鼓勵他的「兄弟們」把槍擊訊息大量轉發。事實上，在最近幾個月8chan成為了極端暴力份子的溫床，包含紐西蘭基督城槍擊案、加州猶太會堂槍案，以及這次的德州槍案，槍手都曾在論壇上事先宣布攻擊行動。

The El Paso shooter's manifesto is without a doubt a genuine article and was without a doubt first posted to 8chan. Here are the reasons why: https://t.co/QNrCBqVacw

布倫南在2018年宣布退出8chan，放棄所有管理權限，並呼籲必須在網站引發更多暴力行為之前將其關閉，「關閉這個網站，因為它對這個世界沒有任何好處，除了極端用戶以外，裡面的內容對所有人來說都是負面的，事實上對極端用戶也是，只是他們沒有發現而已。」

反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）執行長格林布拉特（Jonathan Greenblatt）表示，8chan就像是個犯罪佈告欄，所有意圖犯罪的人都會在上面分享最糟糕的想法，「這些意識形態在論壇中放大與擴張，最後讓人們變得更激進。」