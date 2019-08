玩老虎機以為贏5000元！她竟獨得加國史上最高彩金5000萬

▲ 瑪麗琳花3加幣玩吃角子老虎機,竟意外中了215萬加幣(約新台幣5008萬元)。(圖/翻攝自BCLC官網)

實習記者羅明輝/綜合報導

實在太幸運!加拿大英屬哥倫比亞省(British Columbia, B.C)1名女子瑪麗琳(Marlyne Dumoulin)最近與丈夫到小鎮上的賭場玩,當她花了3加幣(約新台幣71元)玩吃角子老虎時,竟然一不小心就獲得了遊戲有史以來的最大獎,獎金高達210萬加幣(約新台幣5008萬元),讓她興奮到好幾個晚上都睡不著覺。

據《CTV NEWS》報導,來自喬治王子城(Prince George)的瑪麗琳,上(7)月13日與丈夫安迪(Andy)到城鎮上的「寶藏灣賭場」(Treasure Cove Casino)試手氣。當時她選定一台「Powerbucks」遊戲機後,就花了3加幣下注,沒想到玩著玩著機器卻突然停止運作,燈光閃爍,接著2人瞬間被一群工作人員包圍。

瑪麗琳提到,她跟安迪都不知道發生了什麼事,在工作人員告知後才驚覺自己竟然中大獎了,「我本來還以為自己贏得的獎金是加幣210元(約台幣5008元),一直到準備領獎時,我才意識到,自己獲得的獎金比預期的還要多1萬倍,其實是加幣215萬元(約新台幣5128萬元)。」這麼一大筆數目的獎金,讓她開心到領獎前2天都吃不下也睡不著。

對此,加拿大彩票公司BCLC(British Columbia Lottery Corporation ,BCLC)表示,這是「Powerbucks」遊戲目前在加拿大所開出的最高額的一筆獎金,瑪麗琳跟安迪已經上個月18日來到公司總部,領取了這張215萬2860元加幣的支票。

瑪麗琳補充,「我和安迪已經計畫拿這筆錢去旅遊,現在我們已經買了一台露營車,準備先去亞伯塔省(Alberta)拜訪親友,再來好好規畫下一步。」

