埃及首都開羅癌症機構外爆炸…17死32傷　火勢強烈民眾竄逃

▲開羅發生爆炸。（圖／翻攝自推特）



記者丁維瑀／綜合外電報導

埃及首都開羅（Cairo）一處癌症機構5日發生爆炸事故，疑似因為氧氣瓶所引起。《路透社》報導，根據該國衛生部說法，目前總共17人死亡、32人受傷，爆炸發生在機構外部，據悉是車輛相撞，車內又載有氧氣瓶。從社群媒體的影片可見，現場火勢相當強烈，民眾則一度陷入恐慌逃離。

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At least 17 were killed and 32 others injured in an explosion outside Egypt's National Cancer Institute in central Cairo, Egypt's health ministry said early on Monday.



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埃及國家癌症研究所（National Cancer Institute）位於首都開羅，該國衛生部長5日稍早證實，爆炸釀成17死、32傷。埃及內政部透過聲明表示，當時一輛汽車與另外3輛汽車相撞，才會導致事故。消息人士告訴《路透社》，檢察官正展開調查，沒有官方證明顯示此次事件是刻意攻擊。

《衛星通訊社》指出，當時有汽車載有氧氣瓶，碰撞後接著產生巨大爆炸，據了解，車輛屬於癌症研究所一名員工。爆炸也帶來強烈火勢，數十台消防車前往現場試圖撲滅，醫療人員也來到癌症研究所外面。

根據埃及內政部初步聲明，爆炸發生在5日凌晨左右，天色一片黑暗，有車輛在國家癌症研究所外逆向行駛，最後撞上另外3輛車。國家癌症研究所也遭到損害，窗戶、牆壁都受到影響，還不清楚裡面的病患、員工是否傷亡。

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