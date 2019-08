埃及首都開羅癌症機構外爆炸…17死32傷　火勢強烈民眾竄逃

▲開羅發生爆炸。(圖/翻攝自推特)



記者丁維瑀/綜合外電報導

埃及首都開羅(Cairo)一處癌症機構5日發生爆炸事故,疑似因為氧氣瓶所引起。《路透社》報導,根據該國衛生部說法,目前總共17人死亡、32人受傷,爆炸發生在機構外部,據悉是車輛相撞,車內又載有氧氣瓶。從社群媒體的影片可見,現場火勢相當強烈,民眾則一度陷入恐慌逃離。

At least 17 were killed and 32 others injured in an explosion outside Egypt's National Cancer Institute in central Cairo, Egypt's health ministry said early on Monday.



埃及國家癌症研究所(National Cancer Institute)位於首都開羅,該國衛生部長5日稍早證實,爆炸釀成17死、32傷。埃及內政部透過聲明表示,當時一輛汽車與另外3輛汽車相撞,才會導致事故。消息人士告訴《路透社》,檢察官正展開調查,沒有官方證明顯示此次事件是刻意攻擊。

《衛星通訊社》指出,當時有汽車載有氧氣瓶,碰撞後接著產生巨大爆炸,據了解,車輛屬於癌症研究所一名員工。爆炸也帶來強烈火勢,數十台消防車前往現場試圖撲滅,醫療人員也來到癌症研究所外面。

根據埃及內政部初步聲明,爆炸發生在5日凌晨左右,天色一片黑暗,有車輛在國家癌症研究所外逆向行駛,最後撞上另外3輛車。國家癌症研究所也遭到損害,窗戶、牆壁都受到影響,還不清楚裡面的病患、員工是否傷亡。

